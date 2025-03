Clip xe 3 bánh lao trong ngõ nhỏ, đâm tử vong một học sinh lớp 5 ở Hà Nội

Một đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 5 phút ngày 13/3 đang lan truyền trên MXH khiến dư luận đau xót.

Trong clip, chiếc xe 3 bánh (không rõ biển kiểm soát) do một người đàn ông cầm lái (chưa rõ danh tính) đang di chuyển trong con ngõ nhỏ thuộc khu dân cư thì bất ngờ tông trúng chiếc xe đạp do một học sinh điều khiển, từ trong ngách đi ra.

Em học sinh từ trong ngách đi ra, bị xe 3 bánh tông trúng.

Nạn nhân bị mắc kẹt giữa xe 3 bánh và tường nhà dân sau cú tông mạnh. Người điều khiển xe 3 bánh cùng một người đàn ông đi xe máy có mặt tại hiện trường lúc đó đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, em học sinh đã tử vong sau đó.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) xác nhận vụ việc nói trên. Hiện cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội và Công an xã La Phù đang phối hợp giải quyết vụ việc.

Đại diện Trường tiểu học La Phù cho biết thêm, nạn nhân trong vụ tai nạn là em Kh., học sinh lớp 5A của trường.