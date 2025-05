Những ngày vừa qua, Jack và Thiên An trở thành cái tên được cư dân mạng nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội. Sau 4 năm, ồn ào liên quan tới cặp đôi này lại một lần nữa gây chấn động trở lại.

Sau khi bị Jack nộp đơn tố cáo, tối 28/5, công ty luật đại diện pháp lý toàn diện cho bà Trần Nguyễn Thiên An và con gái T.N.Y.Đ - đã chính thức phát đi thông cáo báo chí về việc thực thi các biện pháp pháp lý bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bà Trần Nguyễn Thiên An.

Trên mạng xã hội, netizen hiện còn đang đổ dồn sự chú ý vào khoảnh khắc Thiên An từng thực hiện thử thách gọi điện thoại tỏ tình cực ngọt với Jack khi tham gia một chương trình. Cụ thể vào 5 năm trước, nữ diễn viên từng vui vẻ cười đùa nói: "Jack ơi em nói thật này, em thương anh lâu lắm rồi".

Thiên An từng thực hiện thử thách bày tỏ tình cảm với Jack từ 5 năm trước

Khi được Thiên An tỏ tình qua điện thoại, Jack trả lời: "Anh có gì đâu mà em thích". Thiên An liền phản hồi: "Thì anh không có gì em mới thích chứ anh có gì thì giống ở dưới quê em đầy. Giờ em thích anh đó, anh tính sao".

Nam ca sĩ liên tục bày tỏ sự nghi ngờ, không tin những gì Thiên An nói. Cuối cùng, nữ diễn viên hỏi một câu chốt hạ: "Anh phụ tình em đúng không", Jack thừa nhận: "Đúng. Có quen đâu mà phụ".

Dù liên tục được Thiên An bày tỏ tình cảm nhưng Jack vẫn không tin, cho rằng cô đang trêu đùa

Trong văn bản được phát đi vào tối 28/5, phía Thiên An trước tiên đính chính về việc ẩn/xoá bài đăng trên trang cá nhân. Cụ thể, phía Thiên An thông tin: "Vừa qua, bà Thiên An có đăng tải một số nội dung liên quan đến cuộc sống cá nhân lên trang mạng xã hội, đã dẫn đến nhiều bình luận trái chiều của nhiều người quan tâm, việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà Thiên An trong suốt thời gian dài.

Qua tham vấn, đội ngũ pháp lý đã đưa ra lời khuyên rằng việc tiếp tục để công khai thông tin này là không cần thiết, bà Thiên An đã chủ động không để công khai một số bài đăng trên trang cá nhân. Đây hoàn toàn là quyết định mang tính tự nguyện cá nhân, cũng là hành động cần thiết nhằm bảo vệ bà An và con gái trước luồng dư luận.

Tuy nhiên sự im lặng này đang bị hiểu sai, xuyên tạc và lợi dụng một cách thiếu nhân văn. Bên cạnh đó có thông tin cho rằng 'bà Trần Nguyễn Thiên An đã phải gỡ bỏ các bài viết gây nhầm lẫn...' là không có cơ sở (đến nay bà An chưa nhận được bất cứ quyết định xử phạt hay kết luận vi phạm nào từ cơ quan có thẩm quyền), chúng tôi khẳng định việc không tiếp tục để công khai các nội dung riêng tư trên trang cá nhân không dựa trên bất cứ Quyết định hay Phán quyết nào".

Phía Thiên An đã lên tiếng đính chính về việc ẩn/xoá bài đăng trên trang cá nhân

Tối 26/5, trên Fanpage chính thức J97 Entertainment đã phát thông cáo báo chí bác bỏ thông tin đời tự sai sự thật và truyền thông không chính xác về nghệ sĩ Jack - J97. Kèm theo đó, Jack tuyên bố đã uỷ quyền công ty luật sư gửi đơn tố cáo hành vi đăng tải bài viết lên Facebook cá nhân của Thiên An vào ngày 19 và 20/1/2025.

Jack lần đầu lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con chung giữa nam ca sĩ và Thiên An. Phía Jack cho rằng Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời.

Jack lần đầu lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con chung giữa nam ca sĩ và Thiên An vào ngày 26/5

Trong thông cáo, Jack cho biết sẽ tổ chức buổi họp báo chính thức trong thời gian tới và để thông tin rõ ràng đến công chúng các vấn đề: Công bố thông tin khách quan về mối quan hệ giữa Jack và Thiên An, bao gồm các mốc thời gian chính, diễn biến liên quan và các vấn đề dư luận quan tâm; Công khai đầy đủ thông tin về nghĩa vụ tài chính mà Nghệ sĩ Jack - J97 đã thực hiện đối với cháu T.N.Y.Đ.

Những tuyên bố qua lại giữa 2 bên đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là lời tố 1 chiều, chưa có xác thực hay được xem xét kết luận từ cơ quan chức năng.

Vào tháng 7/2021, mạng xã hội xôn xao khi Thiên An lên tiếng tố Jack bạc tình phụ nghĩa, có con với cô nhưng không nhận trách nhiệm, thậm chí phụ cấp tiền ít ỏi. Sau những chia sẻ chấn động, sự nghiệp nghệ thuật của Jack bị ảnh hưởng trầm trọng, dù câu chuyện chưa rõ đúng sai.