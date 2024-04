Chiều 14/4, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip, ghi lại cảnh một nam thanh niên tay cầm dao tấn công một người đàn ông.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, đối tượng cầm dao sau khi lấy được chiếc ví của nạn nhân thì bỏ chạy. Bị tấn công bằng dao nên nạn nhân bị thương nặng, máu chảy nhiều.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương ). Nạn nhân của vụ việc là anh T.Q.T. (24 tuổi, quê ở Bình Phước).

Clip: Camera ghi lại diễn biến vụ việc Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/4, anh T đang nằm trên chiếc giường gấp trong tiệm game bắn cá ở địa chỉ kể trên thì bị một đối tượng cầm dao lao vào đâm tới tấp rồi ép anh T. phải đưa tiền. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong tiệm game chỉ có mình anh T là người quản lý , không có khách.

Anh T chống trả và giằng co với nam thanh niên một lúc. Sau khi lấy được ví tiền của anh T, đối tượng bỏ chạy . Anh T được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Nạn nhân cho biết, bên trong ví có 10 triệu đồng.

Đối tượng dùng dao tấn công quản lý tiệm game

Đại diện Công an thành phố Thuận An cho biết, nghi can đã bị bắt giữ nhưng do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.