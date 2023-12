CLIP: Tai nạn ở Bình Dương, 5 ô tô dính chặt vào nhau

Đến 17 giờ ngày 28-12, lực lượng công an vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô con, 1 xe bán tải và 1 xe tải trên đường ĐT 743, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở Bình Dương

Theo đó, vào trưa cùng ngày, một chiếc xe tải chở nước lọc mang biển số 61C-286... chạy trên đường ĐT 743 hướng từ Miếu ông Cù (TP Tân Uyên) đi TP Thuận An, khi đến giao lộ với đường An Phú 35, thuộc phường An Phú, TP Thuận An thì tông vào đuôi một ô tô 5 chỗ biển số 61K-286... chạy cùng chiều phía trước.

Sau đó, chiếc ô tô 5 chỗ tiếp tục lao về trước, rồi tông vào một ô tô 7 chỗ, khiến chiếc xe này tông vào một ô tô 5 chỗ khác phía trước, chiếc ô tô 5 chỗ này lại tông vào đuôi một chiếc xe bán tải.

Giao thông ùn tắc

Cú va chạm khiến 5 xe dính chặt vào nhau, trong đó 2 ô tô 5 chỗ và 1 xe 7 chỗ do bị kẹp ở giữa nên hư hỏng, biến dạng nặng ở phần đầu và đuôi. Rất may tai nạn không làm ai bị thương.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An phối hợp cùng Viện kiểm sát có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Vụ tai nạn còn làm giao thông qua khu vực ùn tắc trong nhiều giờ liền.