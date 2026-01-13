Mới đây, mạng xã hội được phen cười nghiêng ngả khi xem đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh chiếc bảng hiệu của một cửa tiệm biến mất theo kiểu: “ Không có camera thì kể không ai tin ”.

Theo nội dung trong đoạn clip, chiếc bảng hiệu được đặt trên vỉa hè. Lúc này, có một nhóm người chờ đón xe ở bên đường, đứng ngay cạnh chiếc bảng. Khi xe tới, phụ xe theo thói quen nhanh tay xuống xách hành lý giúp khách. Thấy chiếc bảng hiệu ngay đó, người này không nghĩ nhiều, tưởng đồ của khách nên mang luôn lên xe. Chiếc xe sau đó đóng cửa rồi rời đi.

Sự việc xảy ra lúc 11 giờ 30 phút ngày 9/1. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội không chỉ khiến mọi người bật cười, nhiều người còn tò mò về đoạn kết của đoạn clip. Được biết, tình huống hài hước trên xảy ra tại quán tạp hóa của gia đình chị Tường Thị Phượng (ở xã Đông Kết, tỉnh Hưng Yên).

Người phụ xe tiện tay bê luôn tấm bảng hiệu vì nghĩ đó là hành lý của khách.

Theo thông tin trên báo Dân trí, sáng 9/1, chị Phượng bất ngờ thấy tấm bảng hiệu của quán biến mất không dấu vết. Hỏi người nhà và nhân viên nhưng không ai biết, chị Phượng bèn đi kiểm tra camera giám sát thì thấy cảnh chiếc bảng hiệu đã bị anh phụ xe mang đi mất. Do không biết làm cách nào để liên hệ với tài xế của chuyến xe trên nên người phụ nữ đăng tải đoạn clip lên trang cá nhân, nhờ mọi người hỗ trợ tìm cách liên hệ.

Dưới bài đăng, nhiều người cho biết chiếc xe trong clip là xe chạy tuyến Hưng Yên - Quảng Ninh vào các khung giờ cố định trong ngày. Một số người từng gửi hàng trên chuyến này đã cho chị Phượng số điện thoại của tài xế.

Khi chị Phượng liên hệ, người phụ xe nghe chuyện đã bật cười, giải thích thời điểm đó vì vội đưa khách lên xe nên luống cuống, tưởng nhầm bảng hiệu là đồ của khách và gửi lời xin lỗi chủ quán.

Sáng hôm sau, khi xe từ Quảng Ninh trở lại Hưng Yên, phụ xe đã gửi lại tấm bảng hiệu cho quán.