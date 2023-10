CLIP: Nữ nhân viên công ty Môi trường Đắk Lắk choáng váng khi bị tát thẳng mặt

Tối 11/10, chị P.V.N.H., nhân viên Phòng Kinh doanh, thuộc Cty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết đã báo cáo sự việc lên công ty, đồng thời làm đơn trình báo đến Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về việc chị bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 10h00 ngày 10/10. Thời điểm đó, chị H. cùng đội ngũ nhân viên của công ty đến địa chỉ số 52 đường Lý Thái Tổ, phường Tân An để cắt tỉa , nâng tán cây xanh.

Trong lúc chị H. chỉ đạo nhân viên cắt tỉa, nâng tán cây xanh thì bất ngờ bị một người phụ nữ tự xưng là chủ nhà chửi bới, xô đẩy rồi hành hung. Thậm chí, người phụ nữ này còn tát mạnh vào mặt chị H. khiến chị choáng váng. Người phụ nữ này cho rằng công ty không có quyền cắt tỉa, nâng tán cây trước nhà.

Người phụ nữ áo đỏ đã có hành động hành hung nhân viên công ty cây xanh

Dù nhân viên công ty và chị H. đã cố gắng giải thích việc cắt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn, nhất là mùa mưa bão. Bên cạnh đó, việc chăm sóc, cắt tỉa cây xanh là chức năng, nhiệm vụ của công ty. Tuy nhiên người phụ nữ vẫn nhất quyết chống đối. Người này níu thùng xe chuyên dụng dùng để cắt cây, đứng phía dưới không cho công nhân phía trên ném cành cây đã cắt, gây ảnh hưởng thời gian thực hiện công việc và nguy hiểm đến tính mạng chính bản thân nếu như cây rơi trúng đầu.

"Bà ấy xông vào xô đẩy tôi. Lúc đó có chiếc ô tô màu đỏ chạy qua, may tôi không bị đẩy trúng vào xe. Khi tôi chưa kịp đứng vững, bà ấy lại tát 1 cái thật mạnh vào mặt khiến tôi choáng váng. Sau đó, tôi báo cáo sự việc với công ty và cơ quan công an. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, bà ấy không liên hệ với công ty hay cá nhân tôi để nói một lời xin lỗi. Tôi mong cơ quan công an vào cuộc, xử lý đúng quy định pháp luật".

Một lãnh đạo Cty Đô thị và môi trường Đắk Lắk cũng xác nhận sự việc chị H. bị đánh và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý theo quy định. Vụ việc người phụ nữ hành hung nhân viên cây xanh đã được camera ghi lại.