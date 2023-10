CLIP: Nữ công nhân rượt đuổi, tông xe máy vào 2 tên cướp

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Văn Sang (SN 1995) và Trần Minh Luân (SN 1999) – cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long - để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Clip Người dân quật ngã 2 tên cướp

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 27-10, Luân điều khiển xe máy chở sau là Sang lưu thông đến Khu Công nghiệp Bình Minh để tìm sơ hở của người đi đường rồi ra tay cướp giật.



Sau đó, cả hai đến trước cổng khu công nghiệp thì phát hiện nữ công nhân Phạm Thị Ngọc C. (SN 1999) điều khiển xe máy một mình, phía trước rổ xe có để một điện thoại di động nên Luân và Sang liền áp sát rồi giật lấy điện thoại.

Tuy nhiên, chị C. đã dùng xe máy chạy theo, tông mạnh làm 2 đối tượng té ngã. Nghe tiếng chị C. tri hô, những người dân ở khu vực gần đó liền ngăn chặn và bắt giữ Luân, Sang giao cho Công an thị xã Bình Minh xử lý.

Luân, Sang cùng phương tiện dùng để đi cướp giật tài sản

Qua kiểm tra xe của 2 đối tượng, lực lượng công an phát hiện còn một biển số xe giả được cất giấu trong xe.