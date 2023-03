[CLIP] Nhóm đối tượng dàn cảnh trộm xe máy vừa mua của cô gái bán xôi

Theo đó, vào sáng ngày 2/3, chị N.T.C.G (quê Vĩnh Long) đang đứng bán xôi bên đường tại tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì xuất hiện một nam thanh niên đi xe máy đến hỏi mua xôi.

Cùng thời điểm này, một nam thanh niên khác đi từ phía sau đến bẻ khoá chiếc xe máy hiệu Wave của chị G. Khi phát hiện vụ việc, chị G. chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Lúc bấy giờ, nam thanh niên hỏi mua xôi cũng biến mất.

Theo lời chị G. chiếc xe vừa bị lấy mới mua với giá hơn 19 triệu đồng tiền tích góp sau thời gian dài làm công nhân và đang chờ cấp biển số.

Clip hai đối tượng bẻ khóa trộm xe trong vài giây xảy ra tại phường Tân Phước Khánh (TX Tân Uyên) và phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một)

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an phường Tân Phước Khánh (TX Tân Uyên) cho biết đã tiếp nhận tin báo từ chị N.T.C.G. Công an địa phương đang trích xuất camera an ninh để truy tìm đối tượng .

Trong khi đó, Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cũng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bị mất trộm xe máy hiệu SH Mode xảy ra tại một cơ sở kinh doanh thuộc khu phố 1B vào sáng cùng ngày. Theo đó, hai đối tượng đến hỏi mua hàng, khi chủ cơ sở không quan sát đã bẻ khóa xe máy rồi bỏ chạy.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, đối tượng trộm cắp xe máy ở phường An Phú có đặc điểm giống đối tượng trước đó trộm xe máy tại phường Tân Phước Khánh.

Trước đó, sáng 1/3, tại quán cà phê bên đường Huỳnh Văn Luỹ, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một cũng bị hai đối tượng có đặc điểm giống với đối tượng thực hiện hai vụ trộm xe máy như đã đề cập ở trên. Hai đối tượng đến vờ hỏi mua cà phê mang về, tuy nhiên khi chủ quán đang pha chế thì đối tượng bẻ khóa xe máy bỏ chạy.