Clip người phụ nữ tát, giật tóc bà bầu gây xôn xao mạng xã hội

Clip: Camera ghi lại vụ việc.

Sự việc xảy ra ở đường số 4, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP HCM).

Clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ xông vào nhà cũng là cửa hàng thủy sinh của một cặp vợ chồng. Sau đó, người phụ nữ dùng tay đánh vào mặt, giật tóc nữ chủ nhà đang mang thai 4 - 5 tuần tuổi.

Người phụ nữ bị đánh mang thai khoảng 4 - 5 tuần.

Anh Nguyễn Đức Hậu (28 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) xác nhận đôi vợ chồng bị đánh trong clip là vợ chồng anh.



Theo anh Hậu, trưa 22-3, vợ chồng anh ngồi nghỉ trưa trong nhà thì đôi nam nữ xuất hiện. Họ xô cửa rồi lớn tiếng chửi mắng.

Hai bên lời qua tiếng lại rồi người phụ nữ đã dùng tay đánh vào mặt, giật tóc vợ anh.

"Thấy vợ bị đánh nên tôi vào can ngăn nhưng bị người đàn ông kia ôm chặt, giằng co khiến tôi bị thương. Tôi phải hô to vợ mình đang mang thai thì đôi nam nữ mới dừng lại. Sau sự việc vợ tôi đau bụng âm ỉ, đau vùng da đầu".

Theo anh Hậu, tối cùng ngày anh đã đến công an phường trình báo. Đến sáng 23-3, anh đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Quân y 175 thì bác sĩ kết luận bị xuất huyết buồng trứng bên trái.

Cũng theo anh Hậu, đôi nam nữ hành hung trước đây là bạn làm ăn với vợ chồng anh. Cả hai bên hiểu lầm về chất lượng sản phẩm trong mua bán nên có xích mích qua lại và có đăng tải lên mạng xã hội.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, người đàn ông đi cùng người phụ nữ cho hay đây là câu chuyện của những người phụ nữ.

Lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Phước cho biết đã nắm được sự việc trên và lập hồ sơ xử lý theo quy trình.