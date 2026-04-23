Clip mới nhất của Hồ Ngọc Hà và con gái Lisa khiến nhiều bạn trẻ bấm vào xem rồi vội lẳng lặng đi ra!

Mới đây, trên tài khoản mạng xã hội chính thức, Hồ Ngọc Hà chia sẻ một clip siêu đáng yêu cùng cô con gái cưng Lisa. "Nữ hoàng giải trí" cùng Lisa ngồi ôn bài ngoại ngữ, từ tiếng Trung đến tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh. Đáng chú ý, cô nhóc 6 tuổi còn nhiều lần chỉnh cả phát âm cho mẹ.

Chẳng hạn khi Hồ Ngọc Hà phát âm sai từ cơm trong tiếng Trung là "Mỉ fen", Lisa đã lập tức chinhr lai cho mẹ là mǐfàn - 米饭.

Chỉ trong vài ngày lên sóng, đoạn clip đã nhận được hơn 90 nghìn lượt thả tim. Ở phần bình luận, nhiều bạn trẻ hài hước cho biết, bản thân bấm vào xem clip xong đã vội lẳng lặng đi ra. "Trời ơi, tôi tự động xem rồi thoát ra vội. Em bé Lisa mới 6 tuổi mà siêu quá, học mấy thứ tiếng luôn, chẳng bù cho chị học mãi không xong một tiếng", một tài khoản bình luận.

Hay một người cũng để lại lời than đầy hài hước: "Xem xong mà thấy hổ thẹn với em bé quá".

Hồ Ngọc Hà ôn luyện ngoại ngữ cùng Lisa

Dù các con nói được nhiều ngoại ngữ nhưng thực chất, đó không phải là điều khiến Hồ Ngọc Hà được khen ngợi nhất trong những năm qua. Lisa và Leon có bố là người gốc Việt mang quốc tịch Thụy Điển, lại học trong môi trường quốc tế từ nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà luôn tâm niệm phải dạy con thành thạo tiếng Việt trước.

Thời điểm Lisa và Leon gần 2 tuổi, biết nói chuyện bập bẹ, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà thường xuyên giao tiếp với các con bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển.

Tuy nhiên, khi được gợi ý về việc thuê bảo mẫu dạy ngôn ngữ, giúp các bé nói được nhiều thứ tiếng thành thạo từ nhỏ, Hồ Ngọc Hà đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm muốn con nói lưu loát tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ.

"Cảm ơn chị. Nhưng em không nghĩ vậy, tiếng Việt rất khó học nên các em sẽ nói và học tiếng Việt trước. Tiếng Anh, Thụy Điển chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao. Kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả", Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ.

Quan điểm của cô lúc đó nhận được nhiều sự đồng tình của người hâm mộ.