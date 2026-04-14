Cái vỗ lưng của Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ phải khen ngợi: Đúng chuẩn bà mẹ điểm 10!

Mới đây, Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý đưa hai con Leon - Lisa tham dự buổi ra mắt thương hiệu. Khi chương trình sắp bắt đầu, Subeo - con trai đầu lòng của nữ ca sĩ xuất hiện cùng bạn gái. Ở tuổi 16, cậu bé cao lớn, điển trai nhưng vẫn giữ nét ngại ngùng, đặc biệt khi trở thành tâm điểm chú ý giữa đám đông.

Nhận ra con trai và bạn gái đang lúng túng giữa không gian đông người, Hồ Ngọc Hà lập tức tiến lại gần, chủ động dẫn hai bạn trẻ vào trong, sắp xếp chỗ ngồi phù hợp. Giữa lịch trình bận rộn với vai trò chủ nhà, nữ ca sĩ vẫn dành thời gian trò chuyện, giúp cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Và trước khi quay lại vị trí theo kịch bản, cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng Subeo, dù là một cử chỉ rất nhỏ nhưng đủ để khiến nhiều người chứng kiến “tan chảy”.

Không có lời nói nào được ghi lại, nhưng cái vỗ lưng ấy lại mang theo nhiều tầng ý nghĩa: sự động viên, sự tin tưởng, và cả cách một người mẹ ngầm nói với con rằng: "Mẹ ở đây, con cứ là chính mình".

Trong suốt sự kiện, Subeo ngồi cạnh bạn gái, lặng lẽ giữ túi cho cô. Trước sự quan tâm của khách mời, cậu có phần bối rối, trong khi bạn gái lại khá tự tin, liên tục trò chuyện để giúp bạn trai bớt ngượng. Kết thúc chương trình, Subeo thoải mái nắm tay bạn gái đến chào mẹ.

Không ít khán giả cho rằng, sự tự nhiên đó không phải ngẫu nhiên. Nó phản ánh cách Hồ Ngọc Hà đã nuôi dạy con: đủ gần gũi để con không sợ hãi, đủ tinh tế để con không bị áp lực.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận dành lời khen cho nữ ca sĩ: "Đang là nhân vật chính mà vẫn để ý từng chút đến con và bạn của con, thật sự rất tinh tế"; "Cái vỗ lưng nhẹ thôi mà thấy ấm áp quá, đúng kiểu mẹ tâm lý"; "Subeo dám nắm tay bạn gái trước mặt mẹ, chứng tỏ mẹ tạo cảm giác an toàn cho con".

Thực tế, việc một thiếu niên đưa bạn gái đến gặp mẹ, lại trong một sự kiện đông người, không phải gia đình nào cũng xử lý mượt như vậy. Chỉ cần một ánh mắt khó chịu, một câu hỏi thiếu tinh tế, hay sự lơ là cũng có thể khiến cả hai đứa trẻ rơi vào trạng thái lúng túng. Nhưng Hồ Ngọc Hà đã chọn một cách khác: đón nhận nhẹ nhàng, ứng xử như một người lớn hiểu chuyện, thay vì một người mẹ kiểm soát.

Điều đáng nói là, sự tinh tế ấy không chỉ dành cho Subeo mà còn dành cho cô bạn gái của con. Trong một không gian mà cô bé hoàn toàn xa lạ, việc được chào đón bằng thái độ cởi mở, thân thiện giúp em không cảm thấy lạc lõng. Đó là chi tiết nhỏ, nhưng lại thể hiện rõ sự chu đáo của người làm mẹ.

Hồ Ngọc Hà luôn được khen dạy con khéo

Trước đó, khi được hỏi về việc chuẩn bị tâm lý làm mẹ chồng, giọng ca Cây đèn thần hài hước kể từng dặn con rằng “yêu mấy thì yêu nhưng 35 tuổi hãy lấy vợ”. Về lý do, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân “còn trẻ lắm, chưa sẵn sàng”. Cô nhắn nhủ thêm: “Tôi hy vọng với thế hệ trẻ của các bạn phải cực kỳ trưởng thành, thấu đáo và tự chủ rồi hãy nghĩ đến chuyện đó”.

Từng chia sẻ về chuyện nuôi dạy con, Hồ Ngọc Hà thừa nhận đó không phải hành trình trơn tru như một giấc mơ. Bản thân cô cũng từng nóng tính, từng có lúc nói mà không ai nghe.

Chia sẻ về sự thay đổi khi làm mẹ, giọng ca Cả một trời thương nhớ bày tỏ: “Trước đây tôi cũng nóng tính, dễ giận hờn. Cuộc sống trôi qua mà mình cứ mang sự giận hờn thì mình buồn mà người khác cũng buồn. Đó là cách tôi hóa giải mọi thứ trong gia đình”.

Giữa rất nhiều tranh luận về cách nuôi dạy con trong thời đại mới: nên nghiêm hay nên thoải mái, nên kiểm soát hay nên buông lỏng, hình ảnh của Hồ Ngọc Hà mang đến một câu trả lời nhẹ nhàng hơn: không cần quá cực đoan, chỉ cần đủ thấu hiểu. Và đôi khi, chỉ một cái vỗ lưng đúng lúc, cũng có thể nói thay rất nhiều điều.