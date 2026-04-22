Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy vướng phải tranh cãi về khả năng ứng xử kém khi tham gia sự kiện của một nhãn hàng mỹ phẩm. Trong phần giao lưu, người đẹp 2000 ấp úng, không nhớ được tên sản phẩm đã sử dụng. Cô cho biết mình không rành về mỹ phẩm và quay sang "cầu cứu" ca sĩ Thiều Bảo Trâm đang ngồi bên cạnh vì không biết phải nói gì.

Sau đó, trong một đoạn clip quay cùng diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vy tiếp tục mất điểm khi thừa nhận mình mất tập trung tại sự kiện, "không khéo ăn nói". Cư dân mạng tỏ ra bức xúc, cho rằng, thay vì "càng giải thích càng sai" thì cô nên tập trung cải thiện kỹ năng giao tiếp cũng như ứng xử chuyên nghiệp hơn khi tham gia sự kiện.

Giữa lúc Tiểu Vy gây tranh cãi, một nàng Hoa hậu bỗng dưng hot lại trên mạng xã hội. Người này không ai khác chính là Hoa hậu Phạm Hương. Hàng loạt clip trả lời phỏng vấn của nàng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 từ những ngày đầu mới đăng quang bỗng được đào lại.

Cách trả lời trôi chảy, đầy khôn khéo và sắc bén của người đẹp gốc Hải Phòng nhận về cơn mưa lời khen, đặc biệt là câu trả lời của cô khi được hỏi cảm thấy ra sao khi bị cư dân mạng phán xét. Cô cho biết:

- "Bản thân mình không nghĩ là mình sẽ trách công chúng rằng: "Tại sao công chúng lại được quyền phán xét tôi mà mình sẽ nghĩ ngược lại: "À vì mình là Hoa hậu".

Hoa hậu Phạm Hương

Nàng Hậu từng là giảng viên

Dưới các clip viral về Phạm Hương, nhiều cư dân mạng cũng nhắc lại chuyện nàng Hậu có học vấn không vừa, từng là giảng viên. "Từng là giảng viên, bảo sao cô ấy nói chuyện "mượt" thế", một cư dân mạng nhận xét.

Được biết, Phạm Hương từng là học sinh ban D tại Trường THPT Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên. Thời đi học, cô học Ngữ Văn và Ngoại ngữ, giỏi thuyết trình, thích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ trường Đại học Thương mại, khoa Quốc tế, ngành Quản trị Marketing.

Tốt nghiệp đại học, Phạm Hương từng là giảng viên ngành Marketing tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch TP.HCM. Thời điểm nhận vai trò này, cô cũng vấp phải một số phản ứng trái chiều khi tuổi đời và tuổi nghề còn quá trẻ.

Nói về nghề giáo, người đẹp gốc Hải Phòng chia sẻ: "Đối với Phạm Hương, nghề giáo là một nghề cao quý và chuyên sâu, bên cạnh đó cũng rèn luyện cho Hương một sự kiên nhẫn và sự đam mê với công việc, cuộc sống. Phạm Hương có thể kiếm tiền theo khả năng của mình bằng nhiều công việc và nhiều cách khác nhau. Như Hương đã chia sẻ, công việc giảng viên hiện tại là một môi trường rất tốt để Phạm Hương có thể tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình không chỉ trong lĩnh vực Marketing mà còn cả trong cuộc sống. Đó chính là điều tuyệt vời nhất khi mình có tuổi trẻ để có thể làm được nhiều điều mình muốn".

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương đã xin ngừng dạy tạm thời tại trường để có thời gian thực hiện nghĩa vụ của một tân Hoa hậu đối với cộng đồng.

Tổng hợp