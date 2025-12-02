Khoảnh khắc đoàn viên xúc động của chàng trai trở về từ Nhật Bản sau 4 năm. (Nguồn: @phucdz240200)

Một clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh con trai đi xuất khẩu lao động Nhật Bản bất ngờ trở về nhà. Chàng trai lặng lẽ, chậm rãi đến phía sau người mẹ đang vừa cho cháu ăn vừa xem TV, vòng tay ôm lấy bà. Người mẹ quay lại và khi nhận ra con mình thì ngỡ ngàng rồi bật khóc, tay đấm yêu vào vai con. Bà nội tóc bạc phơ từ trong nhà chạy ra ôm lấy hai mẹ con. Cả nhà vừa cười vừa khóc trong phút giây đoàn tụ.

Clip dài 1 phút với chú thích "Bí mật trở về nhà sau 4 năm ở Nhật và cái kết" thu hút hơn 2 triệu lượt xem, 82 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận. Dân mạng không khỏi xúc động khi chứng kiến giây phút sum vầy của gia đình họ.

"Con trai đi vô ôm mẹ tình cảm quá. Lúc người mẹ khóc thì mình cũng không kiềm được nước mắt luôn"; "Xuất khẩu lao động để mưu sinh , có tiền thật đấy nhưng chịu không ít cô đơn. Phút giây về với gia đình thật thiêng liêng và đáng trân trọng"; "Nhìn người mẹ xúc động là biết đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Con trai mình khỏe mạnh trở về không còn gì quý giá hơn".

Nhật Trần chia sẻ: "Xuất khẩu lao động phải xa quê hương, tự lập cuộc sống giữa đất khách quê người, bao nhiêu nỗi lo. Thế nhưng, người lo nhất vẫn là những người ở nhà. Cha mẹ ngày đêm lo âu cho con trai mình, mong mỏi đến thời khắc đoàn tụ. Xem clip mà bỗng dưng mình mỉm cười, chúc gia đình nhiều sức khỏe".

Nhiều người không khỏi rưng rưng nước mắt khi chứng kiến gia đình xum vầy. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ nỗi nhớ nhà khi đi xuất khẩu lao động. "Xuất khẩu lao động không giống như du học. Người đi làm không có kỳ nghỉ đủ dài để về thăm quê nên toàn 3 - 4 năm mới về một lần. Tôi cũng vậy, khi đi mẹ tiễn ra tận nơi, thế nhưng lúc về thì không còn mẹ ở nhà nữa rồi" , Việt Hùng bùi ngùi tâm sự.

Mạnh Hà bộc bạch: "Mình sang Hàn lao động được 3 tháng thì ông nội mất. Đến nay đã hơn 1 năm rồi, mình vẫn chưa có cơ hội về thắp cho ông nén hương. Dẫu biết cuộc đời ai mưu sinh cũng vất vả, nhưng cảm giác xa cách hẳn gia đình rất khó nói thành lời. Người nhà ốm đau cũng chỉ biết động viên mà thôi".

Hoàng Anh viết: "Khi tôi xuất khẩu lao động xa nhà sống trong môi trường hoàn toàn mới, thực sự lúc đó rất sợ, rất bỡ ngỡ. Ngày nào tôi cũng nhớ về gia đình. Những lúc rảnh rỗi tôi lại nghĩ về cha mẹ và tự dưng nước mắt cứ trào ra mà không dám gọi điện về; bởi lẽ nếu gọi lúc ấy không biết nói gì chỉ biết khóc thì tôi sợ cha mẹ lại lo lắng".

"Tôi rất thích cảm giác này. Tôi phải xa quê năm tôi 18 tuổi vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải sống hoàn toàn tự lập vì không ai lo cho cả. Giờ muốn về quê hương đoàn tụ cũng không biết là gặp ai vì cha mẹ mỗi người đều có gia đình riêng rồi. Chúc mừng bạn vì có mái ấm để trở về", Phương Vy chia sẻ.

Ngoài ra, không ít người kể câu chuyện về những khó khăn gặp phải ở nơi đất khách quê người. Phương Anh viết: "Ở Việt Nam khi bạn cầm tờ 100.000 đồng, bạn có thể mua được khá nhiều thứ, đi chơi rất nhiều nơi nhưng đối với Nhật Bản thì lại khác. Đa phần những người xuất khẩu lao động đều sống rất tằn tiện như tôi, cố lắm mỗi tháng cũng chỉ gửi về được 15 triệu đồng".

Lan Hương kể: "Xuất khẩu lao động Nhật Bản cực kỳ áp lực vì tính kỷ luật cao. 6h lóc cóc đạp xe đến tàu điện ngầm mất 20 phút, đến chỗ làm lúc 7h và tiếp tục ngủ vì công việc thường bắt đầu làm lúc 8h. Tôi chọn đi làm sớm vậy vì sợ muộn làm, vì sợ bị phạt. Nếu bị phạt thì tính ra chẳng còn bao nhiêu để gửi về gia đình cả".

Theo chia sẻ trên trang cá nhân, người đăng tải clip là anh Đặng Thái Phúc, đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ năm 2021. Đến nay sau 4 năm làm việc, anh mới sắp xếp được thời gian trở về thăm nhà. Vì muốn tạo bất ngờ nên kế hoạch được giữ kín với gia đình đến phút cuối. Giờ phút đoàn tụ, Phúc cũng không kìm được nước mắt lúc ôm lấy bà và mẹ.