Ngày 1/10 vừa qua, Jennie (BLACKPINK) tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Tại đây, cô gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc bạch kim. Hình ảnh khác lạ của Jennie khiến cô trở thành tâm điểm của truyền thông lẫn các khách mời VIP xung quanh. Trong số những vị khách có tương tác với Jennie tại sự kiện, cư dân mạng không khỏi bàn tán về thái độ ứng xử của nữ diễn viên Margaret Qualley.

Cụ thể, khi nhìn thấy Jennie, Margaret Qualley đã tiến tới đụng vào tóc và hỏi thành viên nhóm BLACKPINK rằng: "Đây là tóc thật (được nhuộm) hả?". Trước câu hỏi của mỹ nhân phim Once Upon A Time In Hollywood, Jennie vô cùng bối rối nhưng vẫn phải trả lời đối phương. Dù nữ idol đã lắc đầu và nói nhỏ rằng tóc không phải "hàng thật", Margaret Qualley vẫn tiếp tục nói về mái tóc của Jennie: "Trông nó y như thật, thật đấy". Sau khi bị Margaret Qualley đẩy vào tình thế gượng gạo, Jennie vẫn thân thiện, vui vẻ chụp ảnh với Margaret Qualley.

Clip Jennie bị Margaret Qualley "hỏi thăm" về mái tóc bạch kim đang lan truyền trên MXH



Nữ idol tỏ ra bối rối, gượng gạo trước câu hỏi của Margaret Qualley rằng mái tóc cô là thật hay giả

Jennie sau đó vẫn thoải mái, vui vẻ chụp ảnh với Margaret Qualley

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Margaret Qualley đã có lời nói lẫn hành động mang tính phân biệt chủng tộc với Jennie. Theo netizen, thay vì dành lời khen cho diện mạo của nữ idol trong lần đầu gặp gỡ, Margaret Qualley lại chỉ chăm chăm vào việc mái tóc của Jennie là thật hay giả. Do đó, fan của nữ idol không khỏi phẫn nộ vì cho rằng Margaret Qualley thể hiện rõ sự thô lỗ, vô duyên với Jennie.

"Tùy tiện đụng vào tóc người khác đã là hành vi thô lỗ, bất lịch sự rồi lại còn có ý phân biệt chủng tộc", "Hỏi một người châu Á tóc vàng bạch kim cũng giống như bạn hỏi một người da trắng tóc đen rằng tóc đó có phải thật không? Rõ ràng Margaret Qualley đã phân biệt chủng tộc với Jennie", "Margaret Qualley đang cố tình làm Jennie xấu mặt?", "Cô ta nghĩ mình là ai mà lại đi chạm vào tóc người khác. Tóc giả hay thật vốn cũng chẳng liên quan gì đến cô ta. Tôi đoán Margaret Qualley muốn nhạo báng Jennie. Tôi hy vọng các dự án phim ảnh trong tương lai của cô ta đều thất bại", "Lời nói, hành động của Margaret Qualley thật kém văn minh", cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước tình huống Jennie gặp phải.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng câu hỏi tóc thật hay giả của Margaret Qualley dành cho Jennie là bình thường, không hề có ý phân biệt chủng tộc. Nữ diễn viên sinh năm 1994 có thể chỉ cảm thấy mái tóc của Jennie đẹp, trông như thật nên mới hỏi thẳng chính chủ như vậy. Bản thân Margaret cũng sinh ra với mái tóc nâu nên nghi vấn cô mỉa mai Jennie là khá mâu thuẫn.

Cư dân mạng đang chia làm 2 luồng phản ứng trái chiều trước lời nói, hành động của Margaret Qualley với Jennie tại sự kiện thời trang

Margaret Qualley sinh năm 1994, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ cô là minh tinh Andie MacDowell, cha là nhạc sĩ kiêm người mẫu Paul Qualley. Margaret Qualley bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ năm 2013. Cô từng tham gia diễn xuất trong Once Upon A Time In Hollywood (đóng cùng Brad Pitt), The Nice Guys (diễn cùng Russell Crowe, Ryan Gosling, Kim Basinger), Palo Alto, Death Note, IO, series The Leftovers... Margaret Qualley từng được đề cử giải Emmy, Quả Cầu Vàng.

Về Jennie, đây không phải chuyện khó xử duy nhất cô gặp phải khi đến Fashion Week lần này. Khi vừa đặt chân xuống Paris (Pháp) không lâu, cô cũng đã bị một nhóm fan đối xử thô lỗ, thiếu tôn trọng. Trong một đoạn clip lan truyền trên MXH, Jennie đã có ý không muốn ở lại giao lưu cùng fan sau khi rời khỏi cửa hàng.

Trước sự khước từ của phía nữ ca sĩ, nhóm fan này gây sức ép, thậm chí buông lời thô tục để được chụp ảnh và xin chữ ký của Jennie. Ngay cả khi, Jennie cố gắng giải thích rằng cô có việc phải rời đi ngay, nhóm người hâm mộ vẫn ép nữ idol selfie cùng. Trên MXH, cộng đồng fan Jennie vô cùng tức giận với hành vi đeo bám quấy rầy, đối xử thô lỗ của nhóm người nói trên với nữ thần tượng.

Nhóm fan có hành vi đeo bám, quấy rối Jennie tại Paris (Pháp)

Nguồn: KoreaBoo