Clip học chữ số bá đạo của cậu bé mầm non: Anh trai hỏi "2 = mấy +1" mà nhận toàn câu trả lời muốn té xỉu

Ai cũng bảo trẻ con càng nhỏ thì càng dễ dạy lắm, nói đâu nghe đó. Nhưng lý thuyết này chắc hẳn không đúng với lúc dạy trẻ... học Toán. Bao nhiêu trường hợp kèm con học xong bố mẹ sang chấn tâm lý, có người phải... nhập viện, đủ hiểu đây là nhiệm vụ nan giải đến thế nào.



Việc dạy kiến thức cho các bé mầm non đòi hỏi chúng ta phải bỏ nhiều công sức và sự kiên nhẫn hơn so với những lứa tuổi khác. Bởi ở tuổi này, các con vẫn còn bỡ ngỡ với các khái niệm chữ số, toán học... Chuyện vừa dạy xong hỏi lại đã quên ngay là "thường ngày ở huyện", nhưng trường hợp như cậu bé trong clip mới được chia sẻ thì dân tình đều than đúng là "bó tay toàn tập".

Đoạn clip dài hơn 2 phút chỉ xoay quanh nội dung là phép tính 1 + 1 khiến ai nấy cười đau bụng.

Đoạn clip dài hơn 2 phút chỉ xoay quanh nội dung là phép tính 1 + 1. Ban đầu khi được hỏi 1 + 1 bằng mấy, "học sinh" này có vẻ rất nhanh nhẹn trả lời bằng 2. Tuy nhiên, khi anh trai hỏi vặn lại: 1 + 1 = 2 vậy 2 = mấy + 1, cậu nhóc này liền đưa bộ mặt "ngây thơ vô số tội" rồi trả lời: "Anh cứ hỏi mấy làm sao mà biết được?".

Tiếp đó là đoạn đối đáp khiến ai nấy ôm bụng cười không kém:

Anh: 1 + 1 = mấy?

Em: 1 + 1 = 2

Anh: Thế 1 cộng mấy bằng 2?

Em: 1 cộng mấy bằng mấy, nhỉ?

Anh: 1 + 1 = 2. Thế 1 cộng mấy bằng 2? Ơ cái thằng này?

Em: Em đâu biết!

Anh: 1 + 1 = 2. Thế 1 cộng mấy bằng 2? Mồm vừa mới nói xong.

Em: 2.. Ơ em còn chưa học lớp 1 đấy!

Ơ em còn chưa học lớp 1 đấy!

Anh: Ừ nhưng mà học phép cộng rồi đúng không?

Em: Ừ.

Anh: Thế 1 + 1 = 2. Vậy người ta cho sẵn một số 1 rồi, sao không điền tiếp được số kia vào. Thế 2 bằng 1 cộng mấy?

Em: Em đâu giải được cái đấy!

Anh: Ơ, không giải được, thế mồm vừa nói 1 cộng mấy bằng 2? Bây giờ nhìn đây, 1 + 1 = 2, giờ người ta cho số 2, che bớt số 1, vậy 2 bằng mấy cộng 1?

Em: số 1.

Anh: Vậy điền vào số mấy?

Em: Số 3.

Ngay sau khi được đăng tải, clip này đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích, chia sẻ, bình luận vì quá hài hước và đáng yêu: "Học sinh mầm non buồn cười với thật thà lắm"; "Khó quá bỏ qua đi cô"; "Cho bé thao tác trên các ngón tay hoặc que tính để nhận biết nhé"...

Tuy nhiên, cũng không ít người ức chế và muốn... té xỉu vì "trình độ" của cậu bé. Nhiều người xem dí dỏm nhận xét, học sinh này quả thực có... lập trường kiên định, trước sau như một, anh trai có nói cách nào cũng không hề lay chuyển.