Hoa hậu Yến Nhi cầu cứu khẩn cấp: Bố đuối sức bị lật thuyền giữa nước lũ, mất liên lạc hoàn toàn

Hiện tại, nước lũ dâng cao vượt mức lịch sử ở nhiều tỉnh thành, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, hàng chục nghìn người mất chỗ ở phải di tản. Trước tình hình này, hàng loạt bài đăng cầu cứu xuất hiện trên mạng xã hội.

Vào chiều 20/11, Hoa hậu Yến Nhi cũng đăng tải thông báo khẩn trên Fanpage cá nhân để nhờ sự giúp đỡ từ đội cứu hộ, chính quyền địa phương do mất liên lạc với bố đang sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Yến Nhi cho biết gia đình bị ngập cao, phải di tản ra trường học gần đó. Trong lần liên lạc gần nhất, Yến Nhi cho biết bố đã đuối sức nhưng đã cố đưa bà và một số người ra điểm tập kết. Sau khi ông trở lại để hỗ trợ thêm người đến nơi an toàn thì không may bị lật thuyền, từ thời điểm đó đến nay mất liên lạc hoàn toàn. Yến Nhi cho biết cô đang không thể liên hệ với người nào khác trong thôn vì thế vô cùng lo lắng cho tình trạng của bố.

Nhiều người cầu mong bình an đến với gia đình Yến Nhi và bà con vùng lũ

Mong mọi người đọc được bài này hãy giúp Nhi tìm cách để thông tin đến đội cứu trợ, tiếp cận và cứu hộ cho bà con ở thôn Phú Đa, phường Đông Hoà và nhiều bà con ở những thôn, phường khắp nơi khác ở tỉnh Đắk Lắk.

Bây giờ Nhi đã mất liên lạc với ba và người dân trong thôn. Lần cuối Nhi được cập nhật thông tin về ba ở quê là ba đang rất đuối sức. Ba đã đưa bà ra trường học tập kết cùng với mọi người trong thôn. Ba Nhi đã quay lại hỗ trợ đưa những người khác đến điểm tập kết, giữa đường thì bị lật xuồng và bây giờ Nhi đã không còn cập nhật được thêm thông tin gì. Nhi và mẹ bây giờ rất lo lắng cho tình hình của ba

Nước lũ hiện tại đang dâng ngày một cao. Bà con thôn của Nhi vẫn đang bị mắc kẹt, Nhi và công ty đã liên hệ nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa thể tìm được cách để tiếp cận và cứu trợ bà con.

Cầu mong trời phật phù hộ cho gia đình Nhi, cho bà con người dân bình an.

Ngôi nhà của Yến Nhi tại Đắk Lắk đã bị ngập cao, người nhà phải đi sơ tán

Bố Yến Nhi dùng thuyền đưa người nhà và một số người lân cận đi di tán đến nơi an toàn

Yến Nhi cho biết khi bố trở lại cứu hộ thêm người thì gặp sự cố, mất liên lạc

Đêm 18, rạng sáng 19/11, mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn sông suối đổ về gây ngập lụt khắp nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều khu vực nước dâng cao 4 đến 5 mét, nhiều ngôi nhà chìm trong nước. Hàng ngàn người dân đã phải chạy lũ trong đêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 10 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18/11 đến 5 giờ ngày 19/11 phổ biến 100-240 mm, có nơi lớn hơn như Hòa Mỹ Tây 401,4 mm, Hòa Đồng 273,4 mm. Phía Tây tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to. Dự báo từ 19/11 đến ngày 21/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mực nước trên các sông suối trên toàn tỉnh đang ở mức rất cao, nước chảy siết, người dân hết sức chú ý khi tham gia giao thông và các hoạt động gần các ngầm tràn, ven sông suối, các nơi có địa hình đồi núi.