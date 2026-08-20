Video đơn vị chức năng tìm kiếm người đàn ông mất tích tại cầu mới Phúc Thành (xã Giai Lạc, Nghệ An).

Trưa 20/8, bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch UBND xã Giai Lạc, (Nghệ An) cho biết, chính quyền xã huy động hàng trăm người tìm kiếm một người đàn ông bị nước cuốn mất tích khi đi đánh cá.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào sáng cùng ngày, anh H.S.V. (SN 1980, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) đi đánh cá ở đập Khe Chùa (khu vực cầu mới Phúc Thành). Trong lúc đánh cá, anh V không may bị nước cuốn trôi xuống hạ nguồn.

Phát hiện sự việc, một người dân đã nhảy xuống tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên do mưa to, nước dưới khe chảy xiết nên việc ứng cứu bất thành. Anh V bị nước cuốn mất tích.

Khu vực người đàn ông mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền xã đã huy động lực lượng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Hiện đơn vị chức năng xã Giai Lạc cùng đông đảo người dân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trên đập Khe Chùa.