Chàng trai Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích trên biển ở Đắk Lắk: Về quê bạn gái ra mắt, không may gặp nạn

Thông tin nam du khách người Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích xảy ra tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk chiều 7/8 đã khiến dư luận đau xót. Nạn nhân trong vụ việc là anh Zhang Lang (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc).

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, theo người nhà của chị Lê Diễm B. (SN 2005, trú xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk), chị B. và anh Zhang Lang yêu nhau. Dịp này, chị B. đưa bạn trai người Trung Quốc về quê gặp gia đình.

Chiều ngày 7/8, cặp đôi cùng đến khu vực bãi biển Tuy Hòa vui chơi thì không may xảy ra sự cố. Sự việc khiến cô gái trẻ gần như suy sụp. Những ngày qua, chị B. túc trực bên bờ biển, hướng mắt ra mặt nước, ngóng chờ tin tức về người yêu. Hình ảnh khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Người thân của chị B. bày tỏ, gia đình chỉ mong lực lượng chức năng và những người dân đang hỗ trợ tìm kiếm có thể sớm tìm thấy anh Zhang Lang.

Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia tìm kiếm nam du khách. (Ảnh: Tiền Phong)

Cũng trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa thông tin, lực lượng cứu hộ cùng người dân vẫn duy trì việc tìm kiếm nạn nhân. Các thành viên đội cứu hộ thường xuyên túc trực dọc bờ biển Tuy Hòa trong những ngày qua để theo dõi tình hình sóng gió và đưa phương tiện ra biển mỗi khi điều kiện cho phép.

Báo Tiền Phong đưa tin, chiều 7/8, chị B. và anh Zhang Lang ngồi chơi trên bãi biển đoạn phía sau, giáo quán Ốc Xanh (thuộc khu phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Tuy Hòa). Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, anh Zhang Lang xuống biển rửa tay thì bị nước cuốn trôi, mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Biên phòng, Công an phường Tuy Hòa, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt, triển khai phương án tìm kiếm. Bên cạnh đó, ngư dân địa phương sử dụng ghe, các doanh nghiệp huy động 5 mô tô nước và flycam để phối hợp tìm kiếm, cứu hộ.