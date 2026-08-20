Mới đây, một gia đình 3 người thiệt mạng sau khi xe tải của Cục Di trú được cho là đã vượt đèn đỏ tại thủ đô Kuala Lumpur, khiến Thủ tướng Malaysia yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ việc này.

Gia đình 3 người thiệt mạng oan uổng khi xe tải của Cục Di trú vượt đèn đỏ

Thông tin được tờ World Of Buzz cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ Jalan Sultan Ismail của thủ đô Kuala Lumpur vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Tư, 19 tháng 8 vừa qua. Các nạn nhân tử vong tại hiện trường bao gồm một người đàn ông 53 tuổi cùng hai con gái của nạn nhân, lần lượt 25 và 12 tuổi.

Sự việc đáng tiếc xảy ra sau khi chiếc xe tải của Cục Di trú được cho là đã vượt đèn đỏ và đâm vào họ khi họ đang đi bộ.

Chiếc xe tải của Cục Di trú đang trên đường đi đón những người bị tạm giữ trước khi xảy ra tai nạn.

Theo tờ Berita Harian, người vợ 55 tuổi của nạn nhân đã bị thương ở đầu, tay phải và cả hai chân. Bà sau đó đã được khẩn trương đưa đến khu vực cấp cứu đặc biệt (khu vực đỏ) tại Bệnh viện Kuala Lumpur (HKL) để điều trị.

Ông Mohd Zamzuri Mohd Isa, Trưởng phòng Điều tra và Thực thi Luật Giao thông Kuala Lumpur (mang cấp hàm Trợ lý Ủy viên), cho biết vụ tai nạn liên quan đến một chiếc xe tải Isuzu (đang không chở hàng) thuộc Cục Di trú Kuala Lumpur, một chiếc Proton Saga, một chiếc Inokom Matrix và bốn người đi bộ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe tải của Cục Di trú (43 tuổi) đang lái xe từ Văn phòng Di trú Kuala Lumpur về hướng Chow Kit để đón những người bị tạm giữ sau một đợt truy quét người nhập cư không có giấy tờ trong khu vực.

"Chiếc xe tải được cho là đã đi vào giao lộ khi đèn tín hiệu ở làn đường của xe đang đỏ, dù xe đã bật đèn ưu tiên và còi hú," ông cho biết.

Cả ba tài xế liên quan trong vụ việc đều không bị thương.

Thủ tướng Malaysia chỉ đạo điều tra vụ việc

Cùng lúc đó, một người đàn ông 50 tuổi đang lái chiếc Proton Saga đi thẳng qua giao lộ sau khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

Ông Mohd Zamzuri cho biết tài xế xe Saga được cho là đã không kịp tránh chiếc xe tải của Cục Di trú, dẫn đến va chạm giữa hai phương tiện ngay giữa giao lộ.

"Cú va chạm khiến chiếc xe tải của Cục Di trú mất lái và lao ra khỏi hướng di chuyển, đâm vào bốn người đi bộ (tất cả đều là thành viên trong cùng một gia đình). Chiếc xe tải cũng đâm vào một chiếc Inokom Matrix do một người đàn ông 38 tuổi điều khiển đang dừng chờ tại giao lộ," ông nói thêm.

Ông cho biết thêm rằng cả ba tài xế liên quan đến vụ tai nạn đều không bị thương.

Cảnh sát sau đó đã tạm giữ tài xế xe tải của Cục Nhập cư (43 tuổi) và tài xế xe Proton Saga (50 tuổi) để phục vụ công tác điều tra. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và xét nghiệm nhanh nước tiểu cho thấy cả hai tài xế đều âm tính với rượu và ma túy.

Vụ việc đang được điều tra theo Mục 41(1) của Đạo luật Giao thông Đường bộ năm 1987 về hành vi lái xe bất cẩn hoặc nguy hiểm dẫn đến chết người.

Sau vụ tai nạn thương tâm, Thủ tướng Malaysia, ông Datuk Seri Anwar Ibrahim đã chỉ đạo tiến hành một cuộc điều tra khẩn trương, kỹ lưỡng và yêu cầu xử lý thích đáng nếu phát hiện có sai phạm để trả lại công bằng cho các nạn nhân.

"Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân đã thiệt mạng trong sự việc đau lòng này. Tôi đã chỉ đạo Cục Nhập cư tiến hành điều tra ngay lập tức và toàn diện. Nếu có bất kỳ hành vi tắc trách hay vi phạm pháp luật nào, các biện pháp xử lý thích đáng phải được thực hiện một cách nghiêm minh, không khoan nhượng," ông chia sẻ trong một bài đăng.

(Theo World Of Buzz)