CLIP: Hàng trăm cảnh sát đang bảo vệ phiên tòa xử 28 giang hồ Cai Lậy

Nhiều cảnh sát bảo vệ bên ngoài tòa án.

Sáng 25-5, TAND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử 28 bị can là giang hồ nổi tiếng ở thị xã về hành vi "Cố ý gây thương tích", "Cố ý gây hư hỏng tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm"…. Đây là băng nhóm từng gây hoang mang dư luận.



Đối tượng cầm đầu là Lê Hoàng Tân và Lê Hoàng Tiến. Bên ngoài phòng xử án, tòa trang bị màn hình rất lớn đề người dân theo dõi. Phía trước cổng trụ sở tòa án, an ninh được thắt chặt. Những người không có trách nhiệm không được vào cổng trụ sở tòa án. Cả trăm cảnh sát đang bảo vệ phiên tòa…

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19-7-2019, ông Vũ Thanh Bình (SN 1983; trú tại phường 4, thị xã Cai Lậy) trình báo cơ quan công an vào khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, tại tiệm Lê Thúy của vợ chồng anh đang kinh doanh thì bị một nhóm khoảng 30 người đeo khẩu trang màu tím, cầm theo hung khí, đi trên hai xe ô tô tải màu xanh và màu trắng đến đậu xe chặn hai đầu đường gần trước cửa tiệm. Số người nói trên xông vào tiệm để tìm người nhưng không gặp ai và đã chém anh Nguyễn Văn Phát (SN 2001) một nhát trúng vào đầu.

Các đối tượng này ném các bình gas loại 12kg đã mở van vào trong tiệm với mục đích đốt tiệm nhưng các bình gas không cháy nên đã dùng hung khí chém vào cửa, bảng hiệu tiệm. Đồng thời có người bắn súng vào tiệm làm hư hỏng 4 cánh cửa kiếng phía trước, 3 cánh cửa kiếng phòng ngủ, 6 xe máy bị xô ngã và đập phá.

Số người còn lại bên ngoài tiệm thì cầm hung khí, la hét, đi tới đi lui trên đường để truy tìm người. Khoảng 20 phút nhưng không gặp ai, cả nhóm giải tán khi có công an đến.



Các bị cáo tại phiên tòa sáng 25-5.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 3 vỏ đạn, 1 lõi đầu đạn, 2 vỏ đầu đạn, 5 bình gas cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Sau đó, Tiến và Tân đến cơ quan công an đầu thú. Nhận định tính chất phức tạp của vụ án vì có rất nhiều đối tượng cộm cán nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo giao cơ quan an ninh điều tra tỉnh lập chuyên án đều tra. Kết quả đã ra lệnh bắt, khởi tố 28 đối tượng trong vụ án.

Khám xét nhà Tân và Tiến, công an thu giữ một khẩu súng ngắn màu trắng, 3 bình gas chưa qua sử dụng, 33 con dao tự chế các loại.

Kết quả giám định vật chứng thu giữ hiện trường của Bộ Công an cho thấy 3 vỏ đạn quân dụng, 1 đầu kim loại màu đen là lõi đầu đạn của loại đạn quân dụng, 2 mảnh kim loại màu vàng đồng là vỏ đầu đạn của loại đạn quân dụng. Các vỏ đạn, vỏ đầu đạn và lõi đầu đạn nêu trên được bắn ra từ các loại súng ngắn quân dụng cỡ nòng 11,43mm.

Khi ra đầu thú, Tân khai sau khi dự tiệc sinh nhật con của Bình tại nhà hàng thì Tiến và Tân ra về. Tiến điện thoại kêu Nguyễn Chế Phong, Phạm Lê Quốc Duy đến rước.

Trong lúc đợi xe đến rước, Tân thấy ông Khổng Minh Sang (SN 1976; trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nên đến nói chuyện. Tân hỏi "Ông có phải là Sang mít (ông Sang là chủ vựa mít - PV) không?" và khi nghe trả lời đúng thì Tân nói "Tôi kết ông lâu lắm lâu rồi! Nay cho em út đến chăm sóc ông một bữa".

Khi Phong điều khiển xe ô tô của Tiến đến thì Tân muốn chở ông Sang về vườn kiểng nhà Tân tại xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy nhưng ông Sang không đồng ý nên Tân kêu Phong và Duy "Tụi bây đưa nó lên xe!". Phong xuống xe và phụ Tiến đẩy ông Sang lên xe ngồi vào ghế phụ bên tài xế. Ông Nguyễn Minh Trung (SN 1971; trú huyện Cai Lậy) là bạn ông Sang và cũng quen biết Tân nên khi nghe Tân nói "Bắt thằng này về cắt hai chân nó!" thì ông Trung đến kéo ông Sang ra khỏi xe.

Tiến không quen biết và không có mâu thuẫn gì với ông Sang nhưng khi thấy ông Trung kéo anh Sang ra khỏi xe thì Tiến dùng tay đánh vào mặt ông Sang té ngã xuống đường và dùng chân đá liên tiếp vào người ông Sang. Lúc này, một số người dự tiệc thuộc nhóm của Bình chạy đến can ngăn nên ông Sang chạy thoát và xảy ra cự cãi giữa hai bên, Tiến cùng nhóm người của mình lên xe ra về.

Ngày 19-7-2019, Phan Thị Bé Diễm (SN 1993, là vợ của Tiến) điện thoại cho Tân và Tiến biết việc bị nhóm của vợ ông Bình đánh. Tân trả lời Diễm là "Để ba tính!". Lúc này, Tiến cùng Phạm Lê Quốc Duy, Võ Hoàng Tuấn (Tuấn bắp), Châu Minh Thuấn đang trên đường đến nhà Tân nên Tiến điện thoại kêu Nguyễn Long Nhân, Trần Hải Duy (Duy gà rừng), Phạm Thành Phi (Phi đệ) cùng đến nhà Tân với nội dung "Ba Tân có chuyện!".



Khi các đối tượng trên tụ tập lại thì Tân nói ý định trả thù nhóm Bình vì cho rằng vào ngày 14-7-2019, nhóm của Tân đã bị nhóm của Bình đánh tại tiệc sinh nhật, nay đến lượt vợ của Tiến tiếp tục bị đánh nên đã làm mất mặt của Tân. Để có thêm người tham gia theo sự chỉ đạo của Tân, Tiến kêu Quốc Duy và Hải Duy.... huy động lực lượng là anh em "xã hội", bạn bè cùng đến phụ đi "trả thù".

Một số đối tượng khác cũng điện thoại tất cả các đàn em về "họp" bàn phương án trả thù cho Tân.

Đến nơi gây án, Tân ra lệnh cho Nhân lấy súng bắn vào các bình gas gây nổ. Nhân sợ nguy hiểm cho bản thân và đồng bọn nên đã bắn 3 phát vào tường và đưa súng lại cho Tân cất giữ.



Cả nhóm lấy dao tự chế đập cửa sổ làm kính rơi đứt tay Tân nên Tân kêu đồng bọn đốt các bình gas phá hủy tiệm, đập phá, tháo dỡ bảng hiệu tiệm cầm đồ Lê Thúy xuống vì cho rằng nơi đây tổ chức cờ bạc. Tân tiếp tục chửi, kêu đồng bọn truy tìm nhóm Bình.

Sau khi "phong tỏa" đường hơn 20 phút để gây án thì Tân ra lệnh rút về. Trên đường về nhà, Tân mua thêm 3 bình gas mang về nhà đề phòng nhóm của Bình" kéo đến thì sử dụng gây cháy nổ, nhưng nhóm của Bình không đến.

Sau khi gây án, đến nay khẩu súng quân dụng của các bị cáo vẫn chưa thu hồi được. Cơ quan an ninh điều tra còn đang tiếp tục mở rộng vụ án.