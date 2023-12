CLIP: Hai đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh người dã man

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 đối tượng (một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen) dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp một nam thanh niên , gây bức xúc cho người xem.

CLIP: Hai đối tượng hung hăng dùng mũ bảo hiểm đánh dã man nam thanh niên. Nguồn: mạng xã hội.

Dù nam thanh niên cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn bị 2 đối tượng cố tình đuổi theo dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu và người.

Hai đối tượng (áo trắng và áo đen) dùng nón bảo hiểm đánh thanh niên mặc áo xanh. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, khi được một người đến ra can ngăn (được cho là công an) thì 2 đối tượng này bỏ đi. Tuy nhiên, ngay lập tức, một đồng bọn của 2 đối tượng này lao đến đánh cả người can ngăn.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, sự việc xảy ra vào khuya 24-12, trên đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Cơ quan công an đã xác định được đối tượng đánh nạn nhân và đang truy xét, đồng thời đề nghị những người liên quan đến làm việc để làm rõ nguyên nhân.