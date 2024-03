Clip "full không che" hé lộ sự thật đằng sau cáo buộc Han So Hee chảnh choẹ quát tháo ở sự kiện tại Pháp

Tuần qua, nữ minh tinh Han So Hee đã dính phải scandal hiếm hoi trong sự nghiệp vì 1 đoạn clip trôi nổi trên mạng xã hội tố cáo nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân có thái độ chảnh choẹ, trịch thượng quát mắng người hâm mộ ở sự kiện của Boucheron tại Pháp. "Vào thời điểm diễn ra sự kiện, có rất đông người và điều này làm dấy lên lo ngại về sự an toàn. Để đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ, nhân viên sự kiện đã yêu cầu những người tham dự giữ im lặng. Tuy Han So Hee đã xen ngang bằng một câu nói nhưng không hề hướng tới bất kỳ cá nhân cụ thể nào", công ty chủ quản đã đưa ra lời giải thích về sự việc song bộ phận công chúng vẫn "bán tín bán nghi".

Đến mới đây, 1 khán giả có mặt tại sự kiện này đã chính thức tung ra clip "full không che" quá trình trước, trong và sau khi diễn ra tình huống nói trên. Theo đó, nơi Han So Hee chụp hình khá chật chội và bị đám đông vây kín, tình trạng này có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm. Trong lúc nữ diễn viên giữ bình tĩnh và tạo dáng chuyên nghiệp, đám đông trong phòng liên tục la hét ỏm tỏi và khiến các nhân viên, nhiếp ảnh gặp khó khăn trong khâu hướng dẫn chụp hình. Chính vì vậy, Han So Hee mới phải hét thật to "Làm ơn giữ trật tự giùm đi" để dòng người náo loạn này im lặng và tôn trọng nhân viên đang làm việc. Không ít người có mặt tại sự kiện này đều phải đồng ý rằng, đám đông nói trên quá vô ý thức.

Clip ghi lại toàn cảnh vụ việc diễn ra trong sự kiện Han So Hee tham dự. Từ đây, nghi vấn nữ diễn viên chảnh choẹ cũng được làm rõ

Ban đầu khoảnh khắc Han So Hee quát lớn "Làm ơn giữ trật tụ giùm" được lan truyền trên mạng xã hội, làm xấu đi hình ảnh của nữ diễn viên. Tuy nhiên đây là clip không đầy đủ, 1 khán giả đã tung ra clip ghi lại toàn bộ quá trình để minh oan cho nữ diễn viên

Han So Hee khá e dè trước đám đông hỗn loạn, la hét om sòm và chen lấn. Các nhiếp ảnh gia và phóng viên có mặt ở đây gặp khó khăn khi tác nghiệp. Chính vì vậy, nữ diễn viên phải lên tiếng để điều hướng đám đông, tránh làm ảnh hưởng tới ekip sự kiện

Sau khi nghe thấy lời phàn nàn của Han So Hee, đám đông này đã trở nên bình tĩnh hơn và chú ý tạo điều kiện cho ekip của sự kiện tác nghiệp thuận lợi. Các nhiếp ảnh gia và mỹ nhân họ Han đều trở lại "chế độ" chuyên nghiệp, hoàn thành công việc nhanh chóng hơn.

Thậm chí, loạt phóng viên và nhiếp ảnh gia người nước ngoài còn khen ngợi nữ diễn viên vì đã đứng ra "dẹp loạn". Han So Hee cũng không hề tỏ thái độ trịch thượng với khán giả sau đó mà nở nụ cười tươi rói, liên tục vẫy chào fan cho đến tận khi ra về.

Trong suốt buổi diễn ra sự kiện này, Han So Hee luôn giữ thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp. Cô luôn cười thân thiện và chào fan liên tục chứ không hề có chuyện chảnh choẹ, coi thường khán giả

Nhiều fan còn đùa rằng, có lẽ do lối trang điểm mắt khói hôm đó nên trông nữ diễn viên dữ dằn hơn bình thường

Đoạn video đầy đủ được tung lên mạng xã hội Twitter cùng lời giải thích chặt chẽ của vị khán giả có mặt ở sự kiện không khác gì làn gió đảo chiều dư luận. Hiện phần đa cư dân mạng đều ủng hộ Han So Hee và còn khen ngợi tính cách thẳng thắn của mỹ nhân này. Trong khi các nghệ sĩ nữ đều e dè trước tình huống khó xử vì sợ dính phốt thái độ, Han So Hee lại không ngần ngại bày tỏ rõ ràng lập trường cá nhân. Đáng nói, cô luôn ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng nhờ tính cách này.



Nguồn: Koreaboo