CLIP: Cứu sống bé gái 13 tuổi hai lần nhảy sông Đồng Nai tự tử

Sáng 13/2, đại diện Công an xã Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa cứu sống một bé gái nhảy cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa phận xã Bạch Đằng vào đêm 12/2.

Theo đó, đêm 12/2, Đại uý Kiều Xuân Anh - Phó trưởng Công an xã Bạch Đằng dẫn đầu Tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực cầu Bạch Đằng, Tổ tuần tra phát hiện bé gái P.T.H (13 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tại phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên) nhảy từ cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai.

Cứu sống bé gái 13 tuổi hai lần nhảy sông Đồng Nai tự tử

Thấy nạn nhân đang vùng vẫy, chới với dưới dòng nước, đại uý Anh đã tổ chức lực lượng và nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ (chiếc ghe) cùng người dân

tiếp cận, ứng cứu nạn nhân

. Bé H đã được đưa lên bờ, sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cấp cứu.

Trước đó, vào ngày 6/1/2023 bé gái đã nhảy sông và được cứu sống

Theo đại diện Công an xã Bạch Đằng, sức khoẻ của bé gái hiện nay đã ổn định. Công an xã Bạch Đằng đang tiến hành làm việc với người thân của H. Trước đó vào ngày 6/1, bé H cũng đã gieo mình xuống sông Đồng Nai và may mắn được Công an phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên) cứu sống.