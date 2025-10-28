Chiều 28/10, lãnh đạo UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng ) cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa kịp thời cứu tài xế xe múc bị sạt lở vùi lấp.

Người lái máy múc được lôi lên trong đống sình đất sạt lở.

Clip kịp thời cứu công nhân bị sạt lở vùi lấp.

Trước đó khoảng 15 giờ 50 cùng ngày, người này đang điều khiển xe múc để khắc phục sạt lở trên tuyến đường Đông Trường Sơn (thuộc địa phận thôn 2, xã Trà Đốc) thì bất ngờ xảy ra sạt lở, khối lượng lớn đất đá đổ ập đẩy người và phương tiện xuống lưu vực Sông Tranh.

Rất may trong quá trình bị cuốn trôi , nam công nhân bị mắc lại trên bờ. Lực lượng chức năng và người dân phát hiện kịp thời ứng cứu, kéo anh lên khỏi vũng sình lầy rồi đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu.

Một người chứng kiến sự việc đã quay clip. Clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng và người dân kéo người đàn ông toàn thân lấm lem bùn đất được đưa lên từ vũng sình đất sạt lở khiến nhiều người không khỏi thót tim, rồi vỡ oà xúc động vì thấy anh còn sống.

Nạn nhân được đưa đến trạm y tế để sơ cứu.

Chính quyền cho biết trên địa bàn đang mưa lớn, sạt lở nhiều điểm, lực lượng chức năng đang tìm cách để đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế để chăm sóc, điều trị.