Chiều 28-10, mưa tiếp tục đổ xuống nhiều con đường ở các phường, xã thuộc TP HCM gây ngập.

Đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình nước ngập lênh láng.

Tại các đường như Linh Đông (phường Thủ Đức), đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình),... nước ngập lênh láng, sâu hơn nửa bánh xe.

Một số xe chết máy, phải dắt bộ. Trong khi đó, một số người chọn cách quay đầu để tiếp tục di chuyển.

Những ngày qua, TP HCM liên tục xảy ra mưa lớn và gây ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực TP HCM xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 27-10 đến 7 giờ ngày 28-10 tại phường Dĩ An là 40,2mm, xã Hóc Môn 27,2mm, phường Bình Thắng 23,8mm...



Thời gian tới, khu vực TP HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 140mm.

Nước ngập lênh láng ở nhiều tuyến đường.

Xe chết máy phải đẩy bộ.