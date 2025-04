Clip con trai Lý Hải khóc mếu máo giữa sự kiện, Minh Hà phải có động thái gấp

Buổi công chiếu sớm Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng vừa qua không chỉ là sự kiện quy tụ dàn sao đình đám, mà còn ghi lại những khoảnh khắc xúc động đặc biệt, khiến người hâm mộ không khỏi chú ý. Một trong những tâm điểm bất ngờ chính là Rio - cậu cả nhà Lý Hải và Minh Hà.

Trong lúc sự kiện diễn ra, Rio đã không kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở ngay giữa đám đông. Hình ảnh cậu bé mếu máo khiến không ít người có mặt phải xúc động theo. Hỏi ra mới biết, Rio đã rơi nước mắt vì quá xúc động sau khi theo dõi bộ phim của ba mình. Những thước phim giàu cảm xúc đã khiến cậu bé, dù còn nhỏ tuổi, cũng cảm nhận được trọn vẹn câu chuyện, rồi vỡ òa thành nước mắt.

Khoảnh khắc Rio vỡ oà sau khi xem xong bộ phim của ba mình (Nguồn: Thám tử showbiz)

Ngay sau đó, Minh Hà đã lập tức an ủi, liên tục vỗ về và ôm lấy con trai để giúp Rio ổn định tinh thần. Khoảnh khắc gia đình nhỏ gắn bó, ấm áp giữa sự kiện rầm rộ đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Sau khi được mẹ động viên, Rio cũng dần lấy lại tinh thần. Cậu bé tiếp tục ở lại sự kiện và vui vẻ giao lưu cùng ê-kíp. Hình ảnh một Rio vừa mạnh mẽ, vừa giàu cảm xúc đã chiếm trọn trái tim khán giả.

Minh Hà ôm con, động viên Rio để ổn định lại cảm xúc (Nguồn: Thám tử showbiz)

Đến nay, Lý Hải - Minh Hà đã gần 2 thập kỷ bên nhau. Cuộc sống hôn nhân của cả hai luôn được mọi người ngưỡng mộ. Lý Hải và Minh Hà có được 4 nhóc tỳ lần lượt là: Rio (14 tuổi), Cherry (12 tuổi), Sunny (9 tuổi) và Mio (7 tuổi). Trong 4 người con, cậu cả Rio nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trong thời gian quảng bá phim gần đây, cậu bé Rio có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng. Rio được khen có ngoại hình tài tử, đẹp trai, thừa hưởng cả nét đẹp của bố lẫn mẹ. Cậu bé có giọng nói khá nhẹ nhàng, có fan còn nhận xét trông Rio lãng tử như "soái ca nhí". Khi xuất hiện cùng bố mẹ, Rio tự tin, thoải mái giao lưu với khán giả, cậu bé cũng tự chọn kiểu tóc cho riêng mình, có style nhẹ nhàng, thân thiện với mọi người.

Ngay từ nhỏ, Rio khiến nhiều người nể phục với khả năng tiếp thu ngôn ngữ của mình. Được biết, cậu cả nhà Lý Hải biết 4 ngôn ngữ là Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung. Đối với 3 ngôn ngữ Hàn - Trung - Nhật thì con trai Lý Hải có trình độ giao tiếp cơ bản. Còn đối với tiếng Anh, cả Rio và 3 nhóc tỳ còn lại đều rất tự tin vì được bố mẹ cho theo học từ lúc 5 tuổi.

Rio sở hữu visual nổi bần bật khi xuất hiện cùng ba mẹ trong lúc quảng bá phim mới

Con trai cả nhà Lý Hải được nhận xét như phiên bản nhí của Vương Nhất Bác. Bên cạnh đó, Rio còn bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật

Không chỉ có năng khiếu về học ngôn ngữ, nhóc tỳ nhà Lý Hải còn viết chữ rất đẹp, tựa như in. Để rèn được nét chữ đẹp như in đều là do Rio tự luyện tập, không qua trường lớp đào tạo nào. "Từ lớp 1, Rio ước mơ được ở lại trễ giờ để học viết chữ đẹp, nhưng vì hoàn cảnh, cuối giờ học phải đi đón em nên không làm được. Vậy mà tới ngày lớp 3 hôm nay, anh 2 Rio làm ba mẹ, ông bà, thầy cô giật cả mình vì không biết tự luyện hồi nào. Rio đã được cô giáo cho đi thi viết chữ đẹp mà không cần trải qua lớp học nào hết. Có công mài sắt có ngày nên kim", Minh Hà từng chia sẻ.

Các con của Lý Hải đều được giáo dục rất cẩn thận, gia đình sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng các bé vẫn học trường công, học cách sống giản dị, tự lập từ sớm. Chính vì vậy, các con đều được nhận xét là rất ngoan ngoãn, không vòi vĩnh và luôn yêu thương ba mẹ, anh chị em của mình. Có được những người con như vậy, hẳn Lý Hải và Minh Hà đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Con trai lớn nhà Lý Hải - Minh Hà biết 4 thứ tiếng, là người sống rất tình cảm