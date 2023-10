Clip chủ quầy thịt heo ở TPHCM bị tạt mắm tôm giữa ban ngày

Ngày 9/10, mạng xã hội lan truyền clip người phụ nữ bán thịt heo (lợn) bị hai thanh niên táo tợn tạt mắm tôm ngay giữa ban ngày khiến người dân bức xúc.

Chủ quầy thịt heo bị tạt mắm tôm giữa ban ngày.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường số 5 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM). Theo đó, khoảng 10h30 ngày 5/10, người phụ nữ tên M (khoảng 35 tuổi, tạm trú tại quận Bình Tân, chủ quầy thịt) đang đứng bán thịt heo cho hai người phụ nữ trước căn nhà trên đường số 5.



Lúc này, hai thanh niên mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt, đi xe máy chạy ngang qua. Người ngồi sau xe cầm lon mắm tôm tạt mạnh vào quầy thịt của bà M.

Phát hiện vụ việc, bà M xoay người né tránh nhưng vẫn bị mắm tôm dính khắp người. Ngoài ra, mắm văng tung tóe, dính lên thịt heo trưng bày trên quầy và khiến hai phụ nữ đang đợi mua thịt giật mình hoảng hồn. Sau khi tạt xong, nam thanh niên ném lon vào quầy thịt rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Minh Anh

Theo nguồn tin của phóng viên, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Công an phường Bình Hưng Hòa A, Công an quận Bình Tân sau đó đã có mặt ghi lời khai, trích xuất camera an ninh để truy xét những người liên quan.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.