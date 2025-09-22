Clip cậu bé mếu máo trấn an cô giáo "mẹ sắp đón rồi" khiến dân mạng tan chảy

Em bé muốn khóc nhưng vẫn cố trấn an cô giáo rằng mẹ sắp đến đón rồi. (Nguồn: @la_lii_96)

Trong đoạn clip đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội TikTok, bé trai khoảng 4 tuổi mếu máo chạy đến nhõng nhẽo với cô giáo và nói với cô rằng "Mẹ sắp đón rồi". Sự trái ngược của biểu cảm như sắp khóc với câu trấn an này khiến người xem vừa bật cười vừa thương.

Clip chỉ kéo dài 16 giây với dòng ghi chú: "Từ vựng hôm nay là mẹ sắp đón rồi" thu hút 5,8 triệu lượt xem, 321 nghìn lượt thả tim và hơn 4,1 nghìn bình luận.

Cư dân mạng hào hứng bình luận về dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu của em nhỏ : "Ôi em bé ngọng nghịu nghe mãi mới ra đang nói gì. Trông vừa thương mà cũng vừa buồn cười, không hiểu em đang trấn an cô giáo hay đang tự trấn an mình"; "Đây không phải là cô an ủi con mà thành con vỗ về cô mất rồi"; "Em bé đã thể hiện sự trưởng thành và tinh tế của mình khi biết an ủi cô giáo mệt lúc cuối giờ, dù mắt mũi em vẫn còn tèm nhem mít ướt"...

Thanh Phong chia sẻ: "Cuối giờ học, cô giáo cũng mệt mà nghe được câu nói chân thành như vậy sẽ bất ngờ, xúc động lắm đấy. Mình xem qua clip còn tan chảy trái tim, không khỏi bật cười vì đáng yêu. Hành động nhỏ nhưng giàu tình cảm, hồn nhiên này đã chứng minh rằng em bé rất biết cách đồng cảm, quan tâm người lớn xung quanh mình".

Bảo Quốc bình luận: "Trong một khoảnh khắc bất ngờ, vai trò giữa cô và trò dường như đảo ngược, thay vì nũng nịu đòi mẹ, em bé lại ngoan ngoãn, trở thành điểm tựa tinh thần cho chính cô giáo của mình. Dù chỉ là hành động nhỏ, có phần nhõng nhẽo nhưng chắc chắn cô giáo sẽ thích lắm đây".

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ ký ức về thời mẫu giáo của mình. "Hồi 5 tuổi, tôi không được đáng yêu như này đâu mà là một 'cây hỏi' chính hiệu, cứ mỗi 5 phút lại thắc mắc giờ tan lớp. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, may mắn, các cô đều hiền và kiên nhẫn, chăm sóc mình", Mai Anh chia sẻ.

Ngọc Long viết: "Con nói nhanh thế giống hệt mình hồi bé, nói liên tục mà các cô chỉ lo con đứt hơi. Mỗi lần nhõng nhẽo với cô giáo, mình đều kể vanh vách câu chuyện dài cả chục phút, không ngừng nghỉ, không lấy hơi. Thậm chí, đôi khi mình đòi về còn bảo sáng rồi cô ạ. Công nhận các cô giáo đều nhẫn nại thật sự luôn".

Xem clip trên, nhiều người gửi lời cảm ơn đến các cô giáo mầm non: "Giờ tan học, trong khi phụ huynh vội vã về nhà, con trai tôi lại bận rộn với nghi thức chia tay. Con đi khắp lớp để tạm biệt các bạn, sau đó dành cả 30 phút để ôm hôn, thủ thỉ với các cô. Ngày nào cũng như ngày nào, thật sự cảm ơn các cô luôn về muộn để con được an toàn chờ bố mẹ tới đón", Việt Nga chia sẻ.

Thanh Duy viết: "Dù đi học rất nôn nóng về với gia đình nhưng em bé vẫn không quên trấn an cô giáo. Cô cũng rất tinh tế khi vỗ về để em an tâm tiếp tục ra chơi cùng bạn bè. Các cô giáo như vậy thật đáng quý khi tận tâm đem đến những điều tốt nhất dù mỗi ngày phải chăm sóc 30, 40 em liền".