CLIP: Bị "tố" đánh học sinh, nhà trường đưa ra clip "tố" phụ huynh hành hung giáo viên

Sáng 31-5, đại diện Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phù Cát đã liên hệ mời chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) để làm việc về đơn tố cáo con gái của chị là bé T.N.N.L. (5 tuổi) bị cô giáo Trường Mầm non Mai Ca đánh, hăm doạ.

Đoạn clip mà đại diện Trường Mầm non Mai Ca cho rằng cha bé L. đã có hành vi hành hung giáo viên nhà trường

Theo kế hoạch, buổi làm việc giữa chị Trâm và đại diện Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phù Cát sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ cùng ngày.

Trong một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Ca, vừa gửi 2 đoạn clip cho phóng viên để "tố" phụ huynh bé T.N.N.L. (5 tuổi, học sinh nhà trường) về hành vi hành hung cô giáo nhà trường. Theo bà Hạnh, khoảng 8 giờ sáng 27-5, cha mẹ bé L. đến Trường Mầm non Mai Ca tìm 2 cô giáo trực tiếp dạy lớp con mình là Ngô Lệ Thùy và Nguyễn Thị Kim Nhi để "hỏi tội". Sau đó, cha bé L. đã có hành vi hành hung cô giáo Trâm ngay tại trường.

Sau khi xem nội dung 2 đoạn clip cho thấy trong lúc gặp mặt tại Trường Mầm non Mai Ca, cha bé L. đã 2 lần có động thái như muốn đánh cô giáo Trâm nhưng được vợ can ngăn. "Sáng hôm ấy, sau khi nghe con gái kể bị cô giáo kéo vào nhà vệ sinh đánh, hăm dọa nên chồng tôi bức xúc, tìm đến trường để nói chuyện. Khi gặp 2 cô giáo Thùy và Nhi, chồng tôi xông tới hăm he chứ không có ý định hành hung", chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm phân trần.

Clip cha mẹ bé L. lúc mới đến Trường Mầm non Mai Ca

Như Báo Người Lao Động online đã nhiều lần thông tin, tối 26-5, bé L. nằng nặc đòi nghỉ học, không chịu đến trường. Khi cha mẹ gặng hỏi thì bé L. nói bị cô giáo kéo vào nhà vệ sinh đánh, hăm dọa nên sợ, không muốn đi học nữa.

Bức xúc, sáng 27-5, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm gửi đơn đến Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Ca và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phù Cát yêu cầu giải quyết về việc con mình bị cô giáo ở trường này đánh, hăm doạ.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, cô Ngô Lệ Thùy cho rằng mình chỉ "nhá nhá" bé L. chứ không đánh roi nào.