Sau khi MV Dancing in the dark ra mắt, mạng xã hội một lần nữa bùng nổ vì những hình ảnh thân mật vượt mức pickeball của Soobin - Thanh Thủy.

Mới đây, ekip sản xuất tiếp tục tung ra đoạn clip hậu trường dài 9 giây ghi lại khoảnh khắc Thanh Thủy - Soobin tập nhảy cùng nhau trước khi bước vào set quay. Soobin lộ rõ sự ngại ngùng, bẽn lẽn khi ôm eo hay đưa tay vuốt tóc Thanh Thủy. Còn nàng hậu GenZ thì liên tục bật cười mỗi lúc Soobin thể hiện hành động thân mật với cô.

Thanh Thủy - Soobin tập nhảy trước khi quay MV

Đoạn clip hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đa phần khán giả đều cho rằng Soobin - Thanh Thủy quá đẹp đôi, nếu như có chuyển từ quay MV giả sang "tình thật" thì dân mạng cũng rất hào hứng đẩy thuyền.

MV Dancing in the dark kể về hành trình vượt qua nỗi đau tình ái của một chàng trai. Soobin hóa thân thành nhân vật chính, tìm thấy ánh sáng hy vọng từ cô gái do Thanh Thủy thủ vai. MV gây ấn tượng với vũ đạo đẹp mắt, giai điệu R&B sâu lắng.

Nói về việc mời Thanh Thủy đóng MV Dancing in the dark, Soobin cho biết: "Khi lên plan sản xuất MV xong thì mọi người trong team có gợi ý mời Thanh Thủy đóng vì tạo hình của Thủy rất hợp. Đến hôm dự lễ trao giải Men's Folio thì mình gặp Thủy và có ấn tượng tốt với Thủy. Thế rồi mình nhờ ekip trong công ty kết nối, tiếp đến chúng mình làm việc với quản lý của Thủy. Hôm gặp lại trong Làn sóng xanh, mình và Thủy cũng có tương tác. Mình thấy Thủy rất dễ thương, rất nice. Xong, thế là đóng MV".

Hiện tại, Soobin và Thanh Thủy đang vướng tin đồn hẹn hò. Nguồn cơn của tin đồn bắt nguồn từ chuyện khán giả phát hiện ra hành động chỉ follow duy nhất một người là Hoa hậu Thanh Thủy trên mạng xã hội. Sau khi thông tin này được chia sẻ, Soobin lập tức xóa dấu vết bằng cách hủy follow Thanh Thủy.

Tưởng đâu đã êm xuôi, nào ngờ đến lễ trao giải Làn sóng xanh, mọi chuyện càng bùng nổ khi Thanh Thủy được ban tổ chức sắp xếp trao giải Album của năm cho Soobin. Bước lên sân khấu, Soobin lộ rõ vẻ ngại ngùng. Anh chàng bắt tay Thanh Thủy, một lát sau tiến đến thầm thì to nhỏ vào tai cô.

Chưa dừng lại, dàn bạn bè thân thiết của Thanh Thủy là Quân Nguyễn, Pu Lê, Tiểu Vy, Thiên Ân cũng tỏ ra hào hứng với việc đẩy thuyền cho Soobin - Thanh Thủy. Với tình hình dân tình rộn ràng thế này, chẳng biết đến bao giờ Soobin - Thanh Thủy sẽ chính thức đưa ra câu trả lời rằng liệu 2 người có thực sự hẹn hò hay không.