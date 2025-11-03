Trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ đã dũng cảm hơn rất nhiều trong việc lên tiếng về cơ thể, về thiên chức và hành trình làm mẹ. Việc nuôi con bằng sữa mẹ, cho con ti trực tiếp không chỉ là một phương pháp dinh dưỡng mà còn là một kết nối cảm xúc vô cùng sâu sắc. Thế nên, chẳng có gì lạ khi các mẹ cảm thấy tự hào, thậm chí là muốn lan tỏa niềm hạnh phúc ấy. Tuy nhiên, sự "tự hào" đôi khi bị đẩy đi quá xa, chạm đến ranh giới của sự "vô ý" và "thiếu lịch thiệp" nơi công cộng.

Câu chuyện một bà mẹ hồn nhiên đăng ảnh cho con bú giữa tiệc cưới đông người, bên cạnh nhiều người đàn ông xa lạ, và khẳng định "KHÔNG NGẠI - ai ngại thì ngại giùm đi ạ", đã làm bùng lên một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ.

Chúng ta đều đồng ý rằng việc cho con bú là điều thiêng liêng, nhưng liệu có nên đánh đồng sự thiêng liêng ấy với việc phô bày cơ thể giữa chốn đông người, và dùng lý lẽ "đang nuôi một sinh mệnh bằng cả cơ thể và trái tim" để lấp liếm cho hành vi có phần thiếu tế nhị? Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là bài học về tôn trọng cộng đồng và giữ vẹn sự thiêng liêng của riêng mình.

Khi "thiêng liêng" gặp "lịch thiệp": Ranh giới văn minh của mẹ bỉm hiện đại

Mới đây, hình ảnh một người mẹ trẻ cho con bú giữa tiệc cưới, được chính chồng chụp và đăng lên mạng, đã làm dậy sóng dư luận. Người mẹ tỏ ra vô cùng tự hào khi viết: "Mỗi lần cho con bú, không chỉ là dưỡng chất chảy qua. Mà còn là yêu thương, sự sống và kết nối vô hình đang lớn dần trong con. Nên là H. KHÔNG NGẠI - ai ngại thì ngại giùm đi ạ".

Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận khắp nơi: Người ủng hộ cho rằng hành động này rất tự nhiên, thiêng liêng, thể hiện thiên chức của người mẹ; người khác lại cho rằng, dù cho con bú là điều đẹp đẽ, nhưng "vạch áo giữa chốn đông người" vẫn là hành vi cần được xem xét dưới góc độ văn minh và tôn trọng người xung quanh.

Từ bức ảnh và những bình luận đối đáp, có thể thấy rõ hai luồng quan điểm đối lập nhau, nhưng đều xuất phát từ những lý do chính đáng. Những người bênh vực cho rằng: Thiên chức là trên hết. Em bé đói thì phải cho ti ngay, không thể so đo việc đói bụng của một sinh mệnh với ánh mắt của người khác. Hành động đó là bản năng, là tình mẫu tử thiêng liêng, không cần phải giấu giếm. Ai ngại là người đó xấu hổ. Họ cho rằng việc nhìn ngực mẹ cho con bú với ánh mắt tò mò, thiếu tôn trọng mới là điều đáng xấu hổ.

Quan điểm này đề cao sự tự tin, tự do cá nhân và sự giải phóng khỏi những định kiến cũ. Họ muốn cộng đồng nhìn nhận việc cho con bú là điều bình thường, giống như ăn uống, hít thở.

Tuy vậy, phần lớn ý kiến góp ý lại tập trung vào sự lịch thiệp và ý tứ nơi công cộng. Việc vạch áo giữa tiệc cưới, nơi có nhiều người đàn ông lạ và trẻ em, là hành động khiến người khác (dù là người phụ nữ khác, hay đàn ông) cảm thấy "phân cảm", "ngại" và "xấu hổ thay". Đó là sự vô tình đặt người xung quanh vào tình huống khó xử.

Dù cho con bú, người mẹ vẫn nên tìm một góc khuất, hoặc dùng khăn che, đó là cách bảo vệ sự thiêng liêng của chính mình, không để cơ thể trở thành tâm điểm bàn tán. Món quà thiêng liêng nên được giữ gìn trong sự kín đáo, tinh tế nhất. Không đánh đồng sự thiêng liêng với sự vô ý: Đây là điểm mấu chốt. Việc nuôi con bằng sữa mẹ là thiêng liêng, nhưng hành vi vạch áo công khai là hành vi nơi công cộng. Không thể dùng cái đẹp của thiên chức để biện minh cho sự thiếu ý tứ.

Phần lớn những người góp ý đều thừa nhận: Cho con bú là hành động thiêng liêng, nhưng đăng ảnh khoe giữa nơi đông người lại là chuyện khác. Bởi một khi đưa lên mạng xã hội, hành động đó không còn nằm trong phạm trù riêng tư. Nó trở thành một thông điệp, một hình ảnh công khai, nơi bất kỳ ai cũng có quyền cảm nhận, bình luận, khen hay chê.

Trong trường hợp này, nữ chủ nhân bức ảnh lại chọn cách đối đáp khá thẳng thắn, thậm chí gay gắt, khiến nhiều người cho rằng sự "thiêng liêng" mà chị nhắc đến dường như đã được sử dụng như một tấm khiên để phản bác mọi ý kiến trái chiều. Một người bình luận: "Thiêng liêng không phải là lý do để khoe thân nơi công cộng. Cái đẹp đôi khi nằm ở sự kín đáo, chứ không phải phô bày".

Và quả thật, trong mắt nhiều phụ nữ khác, đặc biệt là những người từng nuôi con nhỏ, hình ảnh đó không đại diện cho "sự tự nhiên", mà cho một cách thể hiện hơi thái quá, nhất là trong thời buổi ai cũng có thể lấy mạng xã hội làm "sân khấu cá nhân".

Thiêng liêng... nhưng không có nghĩa là bất chấp

Tranh cãi này không phải là việc "có nên cho con bú nơi công cộng hay không", mà là "cho bú như thế nào".

Không ai phủ nhận giá trị của sữa mẹ. Các chiến dịch "breastfeeding-friendly" (khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ) trên toàn thế giới đều cổ vũ việc tạo điều kiện cho phụ nữ cho con bú ở nơi công cộng nhưng với sự tôn trọng và kín đáo cần thiết. Ở nhiều nước, phụ nữ vẫn cho con bú nơi công cộng, song họ thường dùng khăn che hoặc chọn góc khuất. Đó không phải vì họ xấu hổ, mà vì họ ý thức rằng sự tế nhị chính là một phần của văn hóa ứng xử.

Ảnh minh họa

Tình mẫu tử không cần phô trương để trở nên cao đẹp. Sự hy sinh, tình yêu thương, và khoảnh khắc gắn kết giữa mẹ và con vẫn trọn vẹn, dù chỉ có hai người trong không gian riêng tư.

Thực tế, có rất nhiều giải pháp để người mẹ vừa đáp ứng nhu cầu của con, vừa giữ được sự lịch thiệp, văn minh:

- Khăn che tiện dụng: Hiện nay có rất nhiều loại khăn choàng, áo cho con bú được thiết kế thông minh, giúp em bé ti mẹ hoàn toàn kín đáo mà mẹ vẫn thoải mái.

- Tìm góc riêng: Tại các sự kiện đông người, hầu hết đều có phòng chờ, hoặc bạn có thể tìm một góc khuất, quay lưng lại với đám đông.

- Trang phục thông minh: Mặc áo có cúc hoặc áo hai lớp giúp việc cho con ti trở nên dễ dàng và kín đáo hơn rất nhiều so với việc kéo hẳn dây áo xuống.

Sự tự tin của một người phụ nữ không nằm ở việc thách thức sự khó chịu của đám đông bằng hành động công khai quá mức, mà nằm ở việc biết cách tự tôn trọng cơ thể mình và tôn trọng không gian chung. Khi mẹ tìm được giải pháp vừa đảm bảo cho con, vừa giữ được sự ý tứ, thì sự thiêng liêng đó sẽ càng được nhân lên, không cần phải dùng lời lẽ "KHÔNG NGẠI" để chứng minh.

Đặc biệt, trong bối cảnh người mẹ trong câu chuyện còn đang trên hành trình "xây dựng thương hiệu cá nhân", việc chọn những hình ảnh gây tranh cãi và đối đáp "gắt" với người góp ý càng khiến công chúng đặt dấu hỏi về mục đích: Liệu đây là sự hồn nhiên vô tư, hay là một chiêu thức "cố tình" tạo ra thị phi để tăng tương tác và nổi tiếng?

Ảnh minh họa

Cuối cùng, điều mọi người cần ở một người mẹ là sự thoải mái, hạnh phúc khi nuôi con, chứ không phải sự bất chấp và đối đầu với cộng đồng. Hãy chọn sự lịch thiệp, bởi lịch thiệp chính là vẻ đẹp văn minh nhất của người phụ nữ hiện đại.

Câu chuyện từ bức ảnh của người mẹ trẻ cho thấy: Trong thời đại ai cũng có thể "đăng" và "chia sẻ", điều quan trọng không chỉ là bạn làm gì, mà là cách bạn làm và nơi bạn chọn để thể hiện điều đó.

Cho con bú dù ở đâu vẫn là hành động thiêng liêng. Nhưng khi đã bước ra khỏi phạm vi cá nhân, mỗi hành động ấy cần được đặt trong khuôn khổ văn hóa, phép lịch sự và sự thấu cảm. Thiêng liêng và tế nhị không loại trừ nhau. Một người mẹ hiện đại, bản lĩnh không chỉ ở chỗ dám thể hiện tình yêu con, mà còn ở cách giữ gìn sự đẹp đẽ, tinh tế cho chính thiên chức ấy.

Câu chuyện "cho con bú nơi đông người" không mới, nhưng mỗi lần xuất hiện lại gợi mở một bài học về sự tôn trọng, về ranh giới cá nhân - cộng đồng, và về cách phụ nữ thời hiện đại ứng xử với chính thiên chức của mình. Bởi đôi khi, điều khiến người ta nhớ không phải là hành động cho con bú, mà là cách người mẹ ấy giữ cho hình ảnh làm mẹ của mình vừa thiêng liêng, vừa duyên dáng.