Chuyện Trường Giang hứa với fan nữ 20 tuổi "về bệnh tình của ba mẹ con, để chú lo” bất ngờ hot trở lại

Câu chuyện Trường Giang từng động viên một nữ khán giả 20 tuổi có cha mẹ bệnh nặng tại cinetour Nhà ba tôi một phòng bất ngờ được đào lại sau nhiều tháng. Một tài khoản trên TikTok tự nhận là cô gái trong đoạn clip cho biết chưa nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ Trường Giang, mọi chi phí trong gia đình vẫn tự lo. Suốt thời gian qua, cô gái liên tục nhận nhiều chỉ trích vì phần clip chia sẻ trong cinetour được cắt ghép, làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của cô. Cô đã liên hệ nhờ hỗ trợ gỡ các clip nhưng không thành công. Thông tin này khiến nam nghệ sĩ nhận về một số ý kiến chỉ trích, cho rằng Trường Giang không thực hiện lời hứa hay nhiệt tình như những gì đã chia sẻ.

Chưa rõ thực hư về câu chuyện cô gái chia sẻ song khi liên hệ với phía Trường Giang, đại diện nam nghệ sĩ cho biết sự việc đã được làm rõ từ đợt Tết, cùng thời điểm Nhà ba tôi một phòng ra mắt.

Câu chuyện về lời hứa của Trường Giang bất ngờ ồn ào trở lại. (Ảnh: MXH)

Trường Giang từng nói “về bệnh tình của ba mẹ con, để chú lo”

Câu chuyện bắt đầu tại cinetour Nhà ba tôi một phòng ở CGV Bình Dương Square vào tối 22/2. Trong buổi giao lưu với đoàn phim, một nữ khán giả 20 tuổi bật khóc khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Cô cho biết mẹ đã chạy thận 6 năm, cha có khối u và phải lên TP.HCM điều trị. Mẹ cô rất yêu mến Trường Giang nhưng vì bệnh nặng nên không thể đến rạp xem phim.

Nữ khán giả cho biết mình vừa đi học vừa lo cho cha mẹ. Cha mẹ cô năm nay 64 tuổi trong khi cô mới 20 tuổi. Có thời điểm, áp lực gia đình khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm vì cảm thấy bản thân vô dụng, không thể lo được nhiều cho cha mẹ. Nghe những lời tâm sự, Trường Giang xúc động và hỏi cha cô gái đang điều trị ở đâu. Khi biết cha cô đang khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nam nghệ sĩ cho biết có thể hỗ trợ kết nối bác sĩ.

Trong buổi cine tour khi gặp 1 khán giả nữ có hoàn cảnh đặc biệt, Trường Giang đã đến tận nơi, chia sẻ kèm lời hứa “Về bệnh tình của ba mẹ con, để chú lo”.

“Bệnh viện nào ở TP.HCM, chú đều giúp con được hết. Đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy, cứ lúc nào bước vào cổng Chợ Rẫy là gọi điện cho chú, chú không chắc sẽ có mặt ở đó nhưng chú sẽ có cách giúp mọi thứ nhẹ nhàng hơn với bố mẹ con. Chú sẽ hỗ trợ mọi thứ có thể” - Trường Giang nói. Sau đó, nam nghệ sĩ xuống tận nơi để trò chuyện riêng với nữ khán giả. Anh động viên cô yên tâm, cho biết mình quen nhiều bác sĩ và có thể hỗ trợ gia đình trong khả năng của mình. Trường Giang cũng hứa sẽ làm những chương trình phù hợp để mẹ cô gái có thể xem từ xa.

“Về bệnh tình của ba mẹ con, để chú lo” - nam nghệ sĩ nói. Đoạn clip Trường Giang trò chuyện và động viên nữ khán giả sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đạt lượng tương tác lớn. Bên cạnh những bình luận đồng cảm, câu chuyện cũng vấp phải một số nghi ngờ. Một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi về việc cô gái vẫn đi xem phim, làm nail, nhuộm tóc trong khi cha mẹ bệnh, thậm chí có ý kiến cho rằng đây là cách tạo hiệu ứng cho bộ phim.

Tháng 2, tài khoản tự nhận là cô gái từng giải thích: "không kể hoàn cảnh gia đình với mục đích xin quyên góp hay nhờ giúp đỡ"

Ngày 24/2, một tài khoản TikTok có tên Agnes... để lại bình luận nơi đăng đoạn clip Trường Giang trò chuyện với nữ khán giả. Tài khoản này tự nhận mình là cô gái xuất hiện trong đoạn clip và giải thích về những tranh luận khi đó. Theo nội dung chia sẻ, cô không kể hoàn cảnh gia đình với mục đích xin quyên góp hay nhờ giúp đỡ. Cô cho biết mình đi xem phim vì yêu thích bộ phim và muốn ủng hộ ê-kíp.

Tài khoản này cũng giải thích việc bản thân đi xem phim, làm nail hay chăm chút ngoại hình không có nghĩa là bỏ mặc cha mẹ. Cô cho biết mẹ vẫn chạy thận 3 lần mỗi tuần, trong khi cha đã phẫu thuật khối u từ trước, sức khỏe ổn định và chỉ còn di chứng tai biến nhẹ.

Từ tháng 2/2026, một tài khoản được cho là của cô gái đã lên tiếng giải thích việc xuất hiện ở cinetour là khẳng định chỉ muốn chia sẻ chứ không kêu gọi giúp đỡ.

“Con chỉ mới 20 tuổi, có nhiều áp lực và chuyện tiêu cực phải tự đối diện, nếu cảm xúc của con khiến ai khó chịu thì con xin lỗi, nhưng tất cả những gì con nói đều là sự thật và xuất phát từ tình yêu dành cho ba mẹ mình” - tài khoản này viết.

Cô cũng cho rằng việc mình dành một buổi đi xem phim không đồng nghĩa với việc không quan tâm cha mẹ. “Nhưng con cũng là một người 20 tuổi, con đi xem phim một buổi không có nghĩa là con bỏ mặc ba mẹ hay không yêu thương họ” - tài khoản này viết. Ở thời điểm đó, phía truyền thông Nhà ba tôi một phòng cho biết đây là câu chuyện riêng tư, không phải vấn đề liên quan đến bộ phim nên không bình luận. Đại diện truyền thông Trường Giang cũng từ chối bình luận thêm.

Ảnh: FNNV