Chuyên trang sắc đẹp đình đám thế giới chúc mừng Như Vân đăng quang Miss Global

Vừa qua, với phần thể hiện xuất sắc, Nguyễn Đình Như Vân đăng quang Hoa hậu Toàn cầu 2025 (Miss Global). Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Jamaica. Thí sinh Puerto Rico giành Á hậu 2.

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý của đại diện Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp này là khả năng giao tiếp linh hoạt, phong thái hòa đồng nhưng vẫn toát lên nét sang trọng, quý phái.

Việc thông thạo tiếng Anh đã giúp người đẹp gốc Lâm Đồng dễ dàng kết nối với Ban giám khảo, truyền thông và các thí sinh quốc tế.

Bên cạnh đó, nhờ kinh nghiệm làm người mẫu nhiều năm, Nguyễn Đình Như Vân gây ấn tượng bởi những bước catwalk chuyên nghiệp, thần thái "vạn người mê".

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Đình Như Vân đăng quang Hoa hậu Toàn cầu.

Tại vòng ứng xử cuối cùng, đại diện của Việt Nam đã có màn “nuốt mic” ấn tượng khi cùng trả lời một câu hỏi với người đẹp Jamaica và Puerto Rico rằng: "Empower, embrace, embody” (tạm dịch: trao quyền, nắm lấy và thể hiện). Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết trong 2 tuần tham gia cuộc thi, bạn đã trải nghiệm điều gì nhiều nhất và bạn đã học được gì khi trở thành 1 phần của Miss Global?".

Như Vân chia sẻ: "Trong 2 tuần mà tôi được dành thời gian với những phụ nữ được trao quyền ở đây, tôi đã học được cách trao quyền cho bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn của mình và trở thành người mà tôi muốn, theo đuổi ước mơ của bản thân.

Điều thứ 2 chính là quảng bá đất nước yêu dấu của tôi, Việt Nam, để cho mọi người thấy được sự đa dạng về văn hóa cũng như tình yêu thương của chúng tôi. Đó là điều khiến tôi rất tự hào.

Điều thứ 3 chính là được ôm ấp vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp mà chúng ta hiểu được. Sắc đẹp có thể tàn phai nhưng tình yêu và di sản là vĩnh cửu.

Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ chính là tình chị em ở Miss Global. Đó là một điều mà tôi cảm thấy tự hào khi được là một phần của cuộc thi".

Missosology - chuyên trang nhan sắc đình đám nhất trên thế giới đăng tải bài viết chúc mừng tới đương kim Hoa hậu Toàn cầu - Nguyễn Đình Như Vân.

Sau chiến thắng nức lòng người hâm mộ này của Như Vân, Missosology - chuyên trang nhan sắc đình đám nhất trên thế giới sở hữu hơn 3,7 triệu người theo dõi đã đăng tải bài viết chúc mừng với dòng chú thích: “Breaking news! As correctly predicted by Missosology, Miss Global 2025 is Miss Vietnam, Nguyễn Đình Như Vân (tạm dịch: “Tin nóng! Như đã dự đoán chính xác bởi Missosology, Hoa hậu Toàn cầu 2025 là Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Đình Như Vân”).

Bên dưới bài đăng của chuyên trang nhan sắc đình đám, nhiều người hâm mộ tại Việt Nam cũng như trên thế giới đã để lại bình luận.

Có thể thấy, ngay sau khi vừa đăng quang Như Vân đã nhận được sự chú ý và ủng hộ của nhiều người hâm mộ từ khắp mọi nơi.

Trước đó, người đẹp sinh năm 1991 này từng nhiều lần được chuyên gia quốc tế đánh giá cao và dự đoán sẽ đăng quang sau màn thể hiện xuất sắc trong đêm bán kết.

Khi đến với cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu, Nguyễn Đình Như Vân được nhiều người biết tới là siêu mẫu kỳ cựu với kinh nghiệm sân khấu dày dặn.

Sở hữu chiều cao 1m74, hình thể săn chắc, đường cong quyến rũ cùng thần thái sắc sảo, cô luôn biết cách làm chủ sân khấu với thần thái tự tin, chuyên nghiệp.

Như Vân từng giành Á quân Người mẫu toàn năng 2023 và đảm nhận vai trò huấn luyện viên của chương trình thực tế Quý ông hoàn mỹ 2024.