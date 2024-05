Trong dàn cast khoảng 50 người của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, Ammy Minh Khuê là một nhân vật nhận về nhiều sự chú ý. Cô đảm nhận vai nàng dâu cả tên Mai - vợ của Hai Khôn (Trương Minh Cường thủ vai) vừa giỏi giang, đảm đang lại vừa xinh đẹp.

Vợ chồng Hai Khôn trong phim Lật Mặt 7: Một Điều Ước

Ammy Minh Khuê ngoài đời

Song song với những lời khen ngợi diễn xuất, cuộc sống hiện tại của Minh Khuê, đặc biệt là đường tình duyên cũng được quan tâm. Dù chưa từng công khai danh tính của bất kỳ mối tình nào nhưng người đẹp 39 tuổi không ngại chia sẻ chuyện tình yêu của mình với truyền thông.

Trong một tâm sự vào năm 2022, Minh Khuê thừa nhận đôi khi, bản thân không kiểm soát được cảm xúc nên luôn muốn có bạn trai hoàn toàn chung thủy với mình. Tâm lý này cũng là một trong những lý do khiến Minh Khuê yêu nhiều và chia tay nhiều.

Mỹ nhân cho biết khi phát hiện đối phương nói dối, cô sẽ chia tay ngay. Trong những năm vừa qua, cô cũng có những mối quan hệ đã tính đến tương lai lâu dài nhưng cuối cùng cũng đường ai nấy đi.

“Tôi chia tay khá nhiều đấy. Khi cảm thấy không an toàn, phát hiện người đó nói dối tôi sẽ chia tay ngay. Tôi không muốn mất thời gian cho những mối quan hệ không tới đâu. Khi quen nhau 2 - 3 tháng, nếu thấy không ổn, tôi sẽ chủ động dừng lại.

Trước đây, tôi đã có khoảng 2 - 3 lần chuẩn bị đám cưới. Nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì nhiều lý do. Có lần, hai gia đình gặp nhau, đã xây nhà những vẫn kết thúc. Nhìn lại, tôi vẫn thấy đúng khi mình không cưới người đó”.

Minh Khuê có phong cách gợi cảm, quyến rũ

Minh Khuê cũng tiết lộ có nhiều lần hẹn hò với trai trẻ, thậm chí có người sinh năm 2000 - 2001, tức là kém cô 15 - 16 tuổi. Nói về trải nghiệm của những mối tình “chị ơi anh yêu em”, cô cho biết đối phương thường sợ bị chê chưa chín chắn nên cố gắng thể hiện tính đàn ông che chở cho mình và cô thấy điều này đáng yêu. Song những người đàn ông này có hạn chế là kinh tế chưa vững vàng.

Dù khẳng định yêu người trẻ thú vị nhưng Minh Khuê cũng rất lý trí trong việc chọn bạn đời. Cô cho rằng để cưới thì đó phải là người khiến cô nể trọng và muốn người đó vị tha với những thiếu sót của mình.

Về chuyện chưa từng công khai bất cứ người nào, Ammy Minh Khuê có nguyên tắc "save the best for last", muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đàn ông mà cô sẽ lấy làm chồng. Cô cho rằng sẽ thật bất công với người bạn đời khi họ dành cả đời còn lại để ở bên mình mà cô lại không có điều gì đặc biệt cho họ. Bên cạnh đó, cô cũng không muốn đối phương phải thấy thêm tin tức, hình ảnh hạnh phúc của mình với người cũ.

Hiện tại, ở tuổi 39, Ammy Minh Khuê vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, chưa chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về đối phương.

Ammy Minh Khuê có tên thật là Nguyễn Minh Khuê, sinh năm 1985. Cô từng bén duyên với phim ảnh qua vai Hương - thành viên hội "nhiều chuyện" trong phim Cô Gái Xấu Xí. Ngoài ra Minh Khuê cũng tham gia một số bộ phim truyền hình như Kính Thưa Osin, Cho Một Tình Yêu, Tóc Rối, Vợ Tôi Là Số 1, Váy Hồng Tầng 24,… Lật Mặt 7: Một Điều Ước chính là phim điện ảnh đầu tiên mà Minh Khuê tham gia.

Dù bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khá sớm nhưng Minh Khuê cũng có quãng thời gian rút lui khỏi hào quang làng giải trí vì biến cố gia đình. Sau đó cô được gia đình động viên quay trở lại và tham gia gameshow âm nhạc vì cũng có niềm đam mê với ca hát. Từ đầu năm 2023, Minh Khuê cũng bắt đầu theo học thêm ngành Thiết kế thời trang ở ĐH Hoa Sen (TP.HCM).