Chuyện tình kéo dài 3 ngày của nữ diễn viên xinh đẹp quê TP.HCM và nam ca sĩ nổi tiếng

Đầu năm 2022, showbiz Việt từng xôn xao khi Angela Phương Trinh và ca sĩ Cao Thái Sơn công khai tình cảm. Cả hai xuất hiện tình tứ bên nhau trong sự kiện, cùng đi chơi, thậm chí còn về ra mắt bạn bè, gia đình.

Tuy nhiên, câu chuyện tình đẹp như phim ấy chỉ kéo dài… 3 ngày. Sau khi suy nghĩ kỹ, Angela Phương Trinh tuyên bố cả hai quyết định dừng lại để làm bạn, vì nhận ra mối quan hệ tri kỷ sẽ phù hợp hơn tình yêu đôi lứa.

Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn.

Hơn hai năm sau “mối tình 3 ngày” gây bão dư luận, cuộc sống của Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn đã rẽ sang những hướng khác nhau.

Angela Phương Trinh hiện chọn cho mình lối sống không ánh đèn hào quang. Suốt 8 năm qua, cô khẳng định không hẹn hò ai, một phần vì từng yêu sớm và vấp ngã nên muốn dành thời gian cho bản thân.

Nữ diễn viên duy trì chế độ ăn chay trường, dành nhiều thời gian cho việc đọc sách, tập luyện và các hoạt động thiện nguyện. Cô phủ nhận tin đồn từng có con, khẳng định chưa từng sinh con cho ai và hiện tại chỉ muốn tập trung vào hành trình sống nhẹ nhàng, bình yên.

Trong khi đó, Cao Thái Sơn vẫn gắn bó với âm nhạc. Nam ca sĩ thường xuyên đi lưu diễn trong và ngoài nước, duy trì lượng khán giả ổn định. Bên cạnh công việc, anh công khai đã lên chức bố và giấu kín danh tiếng người phụ nữ sinh con cho mình. Dù bận rộn sân khấu, Cao Thái Sơn vẫn khéo léo sắp xếp để vừa đi hát vừa quán xuyến gia đình, cho thấy một hình ảnh trưởng thành, trách nhiệm hơn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn đều là những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Angela Phương Trinh (tên thật Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995) quê TP.HCM, nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhờ loạt vai diễn trong Kính vạn hoa , Mùi ngò gai , Người mẹ nhí … Sau đó, cô được mệnh danh là “nữ hoàng scandal” một thời, trước khi rút lui và tìm kiếm cuộc sống bình yên.

Cao Thái Sơn (sinh năm 1985) được khán giả biết đến từ đầu những năm 2000, với nhiều bản hit như Con đường mưa , Pha lê tím , Yêu thương quay về . Anh từng là giọng ca đình đám của Vpop, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhạc trẻ suốt hơn một thập kỷ.