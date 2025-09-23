Nữ nghệ sĩ là đại gia có biệt thự TP.HCM 20 tỷ, 40 tuổi tự sinh con, bế con riêng về thăm nhà chồng cũ

Từ nghệ sĩ đến bà chủ quyền lực

Nhật Kim Anh tên thật: Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng ca hát từ những năm đầu 2000. Giọng ca trữ tình của cô sớm chiếm được tình cảm của khán giả qua các ca khúc Thôi đừng chiêm bao, Mưa đã tạnh, Lâu đài cát...

Cùng thời điểm đó, cô dần bén duyên với điện ảnh, để lại dấu ấn với những bộ phim truyền hình đình đám như Long thành cầm giả ca, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì... Khả năng nhập vai đa dạng giúp nữ diễn viên được giới chuyên môn đánh giá cao, nhiều lần nhận đề cử giải thưởng.

Nhật Kim Anh không chỉ thành công trong nghệ thuật, mà còn mát tay kinh doanh

Không dừng lại ở nghệ thuật, Nhật Kim Anh tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Thương hiệu mỹ phẩm và cà phê do cô xây dựng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt nhờ uy tín cá nhân và sự đầu tư bài bản.

Sự kết hợp giữa hình ảnh nghệ sĩ quen thuộc và vai trò doanh nhân giúp Nhật Kim Anh có nguồn thu nhập ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Cô được đánh giá là một trong những sao nữ giàu có bậc nhất showbiz Việt.

Hôn nhân lận đận và quyết định tự sinh con ở tuổi 40

Nếu sự nghiệp thăng hoa, thì đường tình duyên của Nhật Kim Anh lại nhiều lận đận. Năm 2014, cô kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc tại Cần Thơ. Sau khi sinh con trai Bửu Long, cuộc hôn nhân nhanh chóng rạn nứt.

Những năm sau đó, cô vướng vào tranh chấp quyền nuôi con đầy căng thẳng. Câu chuyện hôn nhân và pháp lý kéo dài nhiều năm, xuất hiện dày đặc trên truyền thông, trở thành nỗi buồn lớn trong đời tư của cô.

Xinh đẹp, giàu có, nhưng Nhật Kim Anh từng không may mắn trong hôn nhân

Tuy vậy, sau thời gian mâu thuẫn, Nhật Kim Anh chấp nhận giảng hòa với chồng cũ, để con trai sống cùng bố tại Cần Thơ, còn cô lui về tập trung cho công việc và cuộc sống riêng.

Vượt qua những khủng hoảng, ở tuổi 40, Nhật Kim Anh bất ngờ công bố tin vui làm mẹ lần thứ hai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bé gái được cô đặt tên Julia, ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Mới đây, Nhật Kim Anh chia sẻ hành trình đưa con gái Julia về Cần Thơ để dự tiệc sinh nhật tròn 11 tuổi của anh trai Bửu Long. Đây cũng là lần đầu tiên cô đưa con gái về thăm bố mẹ chồng cũ. Mẹ con cô được gia đình doanh nhân Bửu Lộc đón tiếp nồng nhiệt. Đặc biệt, nữ diễn viên thoải mái để bé Julia gọi bố mẹ chồng cũ là ông bà nội.

Nhật Kim Anh bế con gái riêng về dự sinh nhật của con trai, cô vui vẻ chụp hình cùng bố mẹ chồng cũ

Mẹ chồng cũ của nữ nghệ sĩ thân thiết bế con gái cô

Khoảnh khắc Nhật Kim Anh chung khung hình với doanh nhân Bửu Lộc và bạn gái anh - người đẹp Bella Mai

Tại buổi tiệc, chồng cũ của Nhật Kim Anh - doanh nhân Bửu Lộc cũng có mặt. Anh đưa theo bạn gái hiện tại là diễn viên Bella Mai đến tham dự. Hình ảnh Nhật Kim Anh vui vẻ xuất hiện trong cùng khung hình với chồng cũ và người yêu mới của anh nhanh chóng gây chú ý. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên vì cách ứng xử văn minh, khéo léo sau khi ly hôn.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân giàu có

Hiện tại, Nhật Kim Anh sống trong căn biệt thự sân vườn có diện tích 200m2, trị giá khoảng 20 tỷ đồng tại TP.HCM. Ngôi nhà rộng rãi, thoáng đãng, có hồ cá Koi, khu vườn nhiều cây xanh và không gian nội thất sang trọng.

Đây là tổ ấm mà cô dành tâm huyết xây dựng, vừa để an dưỡng, vừa để nuôi dạy con. Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cô chuộng phong cách sống gần gũi thiên nhiên, giản dị nhưng vẫn toát lên sự giàu có và đẳng cấp.

Nhật Kim Anh hiện đang sống trong biệt thự sang trọng, rộng 200m2 ở TP.HCM

Ở tuổi 40, Nhật Kim Anh không còn xuất hiện ồn ào trên sân khấu hay phim trường như trước, mà chọn cách cân bằng giữa công việc kinh doanh và cuộc sống riêng. Cô thường chia sẻ khoảnh khắc làm mẹ, tự tay chăm sóc con gái nhỏ và tận hưởng giây phút sum vầy bên con trai lớn.

Làm mẹ ở tuổi 40 không hề dễ dàng, nhưng Nhật Kim Anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô kể, có những đêm phải dậy 4-5 lần cho con bú, vắt sữa, thay tã. Dù thiếu ngủ, cô vẫn thấy tràn đầy năng lượng vì ước mơ làm mẹ một lần nữa đã thành hiện thực.

Nhật Kim Anh cũng dành thời gian đọc kinh Phật, thiền để giữ tinh thần an yên. Đặc biệt, mẹ ruột là người đồng hành, hỗ trợ cô chăm con, giúp nữ nghệ sĩ yên tâm vừa nuôi con vừa điều hành công việc kinh doanh.

Mỹ nhân 8X hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân

Có thể nói, Nhật Kim Anh chính là hình mẫu của một phụ nữ hiện đại, chủ động tài chính, mạnh mẽ vượt qua biến cố hôn nhân, đồng thời đủ bản lĩnh để làm mẹ đơn thân mà vẫn hạnh phúc.

Không ít khán giả gọi cô là “nữ đại gia showbiz” khi vừa giữ vị trí nghệ sĩ nổi tiếng, vừa thành công ở thương trường. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh luôn nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong đời mình là con cái, hơn cả danh tiếng và tiền bạc.

Chính vì vậy, dù cuộc sống vật chất dư dả, cô vẫn chọn lối sống giản dị, hướng về gia đình, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và chia sẻ năng lượng tích cực với người hâm mộ.