Angela Phương Trinh, tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh (sinh năm 1995), từng là sao nhí đình đám của màn ảnh Việt với loạt vai diễn ấn tượng trong “Kính vạn hoa”, “Mùi ngò gai”, “Người mẹ nhí”, “Tiểu thư đi học”… Cô sớm nổi tiếng nhưng cũng nhanh chóng vướng vào loạt thị phi khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm, phát ngôn sốc và đời tư ồn ào, khiến sự nghiệp lao dốc. Từng có một thời gian dài, cô quyết định ngừng hoạt động showbiz, ở ẩn và ăn chay trường.

Sau nhiều năm không có hoạt động nổi bật, gần đây, Angela Phương Trinh bất ngờ gây sốt mạng xã hội với hình ảnh hoàn toàn khác biệt, từ một cô nàng nữ tính, quyến rũ, cô chuyển dần sang phong cách "mỹ nam", cơ bắp cuồn cuộn và đầy mạnh mẽ. Sự thay đổi chóng mặt của Angela Phương Trinh khiến cư dân mạng không hỏi sửng sốt.

Từng bức lột xác hình tượng của Angela Phương Trinh

Vào tháng 3 năm nay, Angela Phương Trinh vẫn gắn liền với hình ảnh quen thuộc: nữ tính, yểu điệu với đầm voan xếp bèo, áo dài duyên dáng, tóc dài thướt tha. Trong những tấm hình đăng trên trang cá nhân, có thể thấy Angela Phương Trinh vẫn tạo dáng rất nhẹ nhàng, đậm chất nữ tính. Những hình ảnh được cô đăng tải lên mạng xã hội ở thời điểm này không hề báo trước một cuộc "lột xác" quá ngoạn mục trong vài tháng sau đó.

Đến cuối tháng 4, những hình ảnh tại phòng gym bắt đầu cho thấy sự thay đổi về hình thể của Angela Phương Trinh. Bắp tay trở nên to và chắc hơn, phần vai và lưng cũng phát triển rõ rệt. Dáng người của cô không còn mảnh mai mà chuyển sang xu hướng khỏe khoắn, đậm chất thể hình. Nữ diễn viên chia sẻ thẳng thắn rằng năm 2025 là năm cô đặt mục tiêu xây dựng vóc dáng theo hình mẫu của riêng mình.

Trong suốt tháng 5 vừa rồi, Angela Phương Trinh cho thấy sự kiên trì và quyết tâm lớn. Dù vẫn giữ chế độ ăn chay trường, cô khẳng định hoàn toàn có thể tăng cơ nếu biết cách bổ sung dinh dưỡng thực vật đúng cách. Nữ diễn viên duy trì thói quen tập luyện đều đặn với huấn luyện viên cá nhân.

Phương Trinh cũng chia sẻ niềm đam mê lớn đối với thể hình. Dù không sử dụng thịt cá, cô vẫn đảm bảo đủ protein từ các nguồn thực vật.

Sự chuyển đổi trong phong cách thời trang của Angela Phương Trinh bắt đầu từ cuối tháng 5. Không còn quá mặn mà với váy thướt tha, Angela Phương Trinh xuất hiện với áo gile và quần âu đứng dáng - những item gắn liền với phong cách menswear. Cô không chỉ thay đổi hình thể mà còn xây dựng một hình tượng mới mẻ, mạnh mẽ hơn.

Tháng 6/2025 đánh dấu giai đoạn Angela Phương Trinh “lột xác” mạnh mẽ nhất. Cô thường xuyên xuất hiện với mái tóc ngắn, trang phục bụi bặm, cơ bắp cuồn cuộn được khoe tối đa. Nói về sự thay đổi của mình, Angela Phương Trinh thể hiện qua một dòng trạng thái: “For the past 9 years, I’ve lived as a committed vegetarian, trained hard at the gym, and recently embraced martial arts. A clean lifestyle with no alcohol has shaped the version of me you see today” (Tạm dịch: Trong 9 năm qua, tôi sống như một người ăn chay trường, tập gym chăm chỉ và gần đây còn học võ. Một lối sống sạch không rượu bia đã tạo nên phiên bản của tôi hiện tại).

Từ một “nữ hoàng thị phi” nhiều tai tiếng, Angela Phương Trinh đã chọn con đường làm mới bản thân theo hướng lành mạnh, kỷ luật và mạnh mẽ. Dù hình tượng mới của cô vẫn gây nhiều tranh luận, không thể phủ nhận sự nỗ lực phi thường trong hành trình chuyển mình đầy táo bạo này.