Hyun Bin - Son Ye Jin vừa tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận châu Á sau khi xuất hiện tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2026. Cặp đôi quyền lực của màn ảnh Hàn đảm nhận vai trò trao giải ở hai hạng mục quan trọng là Nữ diễn viên chính xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc. Dù không cùng đứng trên sân khấu mà lần lượt xuất hiện bên bạn diễn cũ Jung Hae In và Jung Ryeo Won, cả hai vẫn không thoát khỏi ống kính của "team qua đường" tại hậu trường sự kiện.

Đáng chú ý, theo những hình ảnh được chia sẻ, Son Ye Jin là người có mặt tại địa điểm tổ chức trước, trong khi Hyun Bin tới sau. Khi bước xuống xe, nữ diễn viên lập tức thu hút sự chú ý khi khoác lên người chiếc áo vest đen có phom dáng rộng thùng thình, trông chẳng khác nào một món đồ trong tủ quần áo của nam giới. Chi tiết này nhanh chóng khiến cư dân mạng tin rằng Son Ye Jin đã mặc áo của ông xã để đi dự sự kiện.

Hyun Bin sánh đôi với Jung Ryeo Won, còn Son Ye Jin tay trong tay với Jung Hae In trên sân khấu Rồng Xanh 2026. Ảnh: X.

Son Ye Jin bị soi khoác áo của chồng đến tham dự Rồng Xanh 2026. Ảnh: X .

Tại Trung Quốc, từ khóa "Son Ye Jin mặc áo của Hyun Bin đi Rồng Xanh" leo thẳng lên top 1 hotsearch Weibo. Dù chưa có xác nhận từ người trong cuộc, song phát hiện này vẫn khiến người hâm mộ thích thú. Trên MXH, cư dân mạng hài hước nói rằng Hyun Bin - Son Ye Jin cứ "phát cẩu lương" thế này ai mà chịu nổi. Giữa một sự kiện quy tụ dàn sao đình đám, đôi khi chẳng cần những cử chỉ tình tứ phô trương, chỉ một chiếc áo mang đậm dấu ấn của nửa kia cũng đủ khiến công chúng cảm nhận được sự ngọt ngào, gắn bó trong cuộc sống hôn nhân của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin cứ liên tục "phát cẩu lương" ngọt lịm thế này ai mà chịu nổi. Ảnh: X.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau 2 năm hẹn hò, họ chính thức về chung một nhà vào tháng 3/2022. Cặp đôi đình đám hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng Alkong vào ngày 27/11 cùng năm. Alkong được xem là 1 trong những em bé quyền lực nhất. Hiện, quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin đã được 4 tuổi.

Từ khi con trai chào đời, cặp sao hàng đầu luôn giữ kín hình ảnh để đảm bảo sự riêng tư cho con. Cả 2 chỉ tiết lộ Alkong qua hình ảnh bàn chân, bàn tay hoặc trìu mến kể về con trai trong các cuộc phỏng vấn. Trong talkshow Sorrowful Brother, Hyun Bin cho biết anh cảm thấy Alkong giống bà xã Son Ye Jin hơn. Trong khi đó, Son Ye Jin từng tiết lộ rằng con trai có đôi mắt cười giống cô và má lúm đồng tiền giống bố tài tử.

MC đình đám Shin Dong Yup từng gây bão khi tiết lộ anh trải qua cảm giác sốc visual khi lần đầu chiêm ngưỡng diện mạo của quý tử nhà Hyun Bin - Son Ye Jin: "Tôi từng thấy hình con trai Hyun Bin rồi. Giờ bé đã rất đẹp trai. Sao gương mặt của 1 đứa trẻ lại có thể đẹp như vậy nhỉ?". Điều này khiến người hâm mộ tò mò về ngoại hình của bé Alkong. Tuy nhiên, có 1 điều mà khán giả đều tin chắc rằng đó chính là bé Alkong sẽ trở thành nam thần sáng giá trong tương lai vì có bố mẹ đều là những cực phẩm nhan sắc ở showbiz Hàn Quốc.

Son Ye Jin - Hyun Bin là 1 trong những cặp đôi có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz. Ảnh: X.

Nguồn: Sina, Weibo