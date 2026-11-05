Hyun Bin sợ Son Ye Jin tới mức nào?

Sáng 4/11, tờ 163 cho hay, Son Ye Jin - Hyun Bin mới đây đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội khi sánh đôi bên nhau tại sự kiện in dấu tay người chiến thắng Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh. Tại đây, khi được hỏi liệu có thể chấp nhận việc đối phương đóng cảnh tình cảm với diễn viên khác hay không, ban đầu Son Ye Jin chỉ trả lời chung chung: “Nếu có người mời đóng thì đương nhiên là chúng tôi rất biết ơn rồi”. Thế nhưng khi phóng viên nhắc thẳng tên Hyun Bin “Nếu là Hyun Bin đóng (với diễn viên khác) thì sao ạ?” , Son Ye Jin liền mỉm cười, đồng thời đổi giọng: “Cái này thì tôi phải suy nghĩ lại 1 chút nha”.

Ngay sau đó, Hyun Bin cũng chính thức đưa ra phản hồi của riêng mình: “Nếu cô ấy mà không cho tôi đóng (cảnh tình cảm với bạn diễn nữ khác), thì coi như kết quả cơ bản đã được chốt xong rồi đó”. Nói cách khác, ý của Hyun Bin là nếu Son Ye Jin không cho phép nam diễn viên ghi hình cảnh thân mật với bạn diễn nữ thì anh cũng chẳng dám quay.

Trên thực tế trong tình huống này, Hyun Bin có thể lôi “văn mẫu” vốn được nhiều đồng nghiệp nam sử dụng để phản hồi lại phóng viên, và “văn mẫu” ở đây đó là “Cảnh thân mật cũng là công việc thôi”. Thế nhưng, tài tử Hạ Cánh Nơi Anh lại chọn đặt cảm xúc của người bạn đời lên hàng đầu và đưa ra 1 câu trả lời mang đậm tính chất nịnh vợ. Qua động thái mới đây, Hyun Bin giống như thể đang muốn gửi gắm 1 thông điệp ngọt ngào tới bà xã: “Anh rạch ròi trong công việc, nhưng tuyệt đối không bao giờ lờ đi cảm xúc của em”. Sự thiên vị này dù không hề phô trương nhưng lại đủ rõ ràng.

Hyun Bin cho biết anh không dám quay cảnh ngọt ngào với các bạn diễn nữ nếu như vợ không cho phép. Ảnh: Weibo

Màn đổ bộ của Son Ye Jin - Hyun Bin ở sự kiện in dấu tay Rồng Xanh mới đây đã khiến cho cả MXH phải ồn. Ảnh: Weibo

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước màn đối đáp của Hyun Bin trong sự kiện in dấu tay mới đây. Trong đó, nhiều fan còn nói vui rằng, tài tử sinh năm 1982 sợ vợ tới mức không còn dám đóng cảnh thân mật tình cảm với các bạn diễn nữ.

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tị”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn” . Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Chuyện tình của Son Ye Jin - Hyun Bin khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. Hôn lễ diễn ra trong lễ đường đẹp như thế giới cổ tích, quy tụ dàn khách mời hoành tráng như lễ trao giải, được chọn là sự kiện truyền thông thu hút sự quan tâm hàng đầu châu Á nửa đầu năm 2022.

Gong Hyo Jin, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Uhm Ji Won, Lee Jung Hyun và Yoona (SNSD), Ji Jin Hee, Jang Dong Gun, Ahn Sung Ki, Song Joong Ki,… đã đến chung vui trong hôn lễ thế kỷ này. Nhìn quang cảnh dàn siêu sao hạng A tề tựu, chụp hình kỷ niệm mà ai nấy cũng choáng, còn tưởng là khung cảnh 1 sự kiện trao giải lớn.

Hôn lễ Son Ye Jin - Hyun Bin quy tụ dàn sao khủng không thua kém gì 1 lễ trao giải điện ảnh lớn. Ảnh: Naver