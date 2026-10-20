Chuyện nghề của những nữ tướng ngành kinh doanh ô tô

Điểm chung của những nữ lãnh đạo này không nằm ở xuất phát điểm hay phong cách điều hành. Đó là niềm tin rằng mỗi chiếc xe bàn giao là khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài, và một đại lý chỉ vững mạnh khi con người trong đó được trân trọng.

Bà Nguyễn Quỳnh Châu - Khối đại lý Capital Ford: 24 năm và những giá trị trao lại cho cộng đồng

Bà Quỳnh Châu bước vào ngành ô tô từ năm 2002, khi thị trường Việt Nam mới ở giai đoạn đầu phát triển. Suốt 24 năm cùng Ford, bà xây dựng Capital Ford thành nơi có những cộng sự gắn bó hơn 20 năm, nhiều người đi lên từ những nhân viên trẻ để trở thành nhà quản lý.

"Nếu hỏi điều gì khiến tôi tự hào nhất sau 24 năm, đó không phải là quy mô doanh nghiệp, doanh số hay những giải thưởng. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy những con người đã trưởng thành cùng Capital Ford," bà Quỳnh Châu chia sẻ.

Bà Quỳnh Châu đồng hành cùng Ford suốt 24 năm và cùng Capital Ford thực hiện nhiều dự án cộng đồng

Hơn 10 năm qua, thông qua chương trình "Lớp học cho em", Capital Ford cùng đối tác, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm đã góp sức xây dựng hơn 10 điểm trường cho trẻ em vùng núi khó khăn. Năm 2026, bà được Ford vinh danh tại chương trình Salute to Dealers – Giải thưởng "Tôn vinh Đại lý" vì những đóng góp nổi bật cho cộng đồng – giải thưởng mà bà cho rằng "thuộc về cả tập thể Capital Ford". Điều bà vui nhất là các hoạt động thiện nguyện nay đã lan tỏa từ chính nhân viên, đối tác và các đại lý trong khu vực.

Năm 2026 cũng là một năm nhiều thử thách. Giữa lúc thị trường suy giảm và áp lực tồn kho, chi phí tài chính gia tăng, Capital Ford phải di dời và sắp xếp lại hoạt động kinh doanh do dự án mở rộng đường, rời địa điểm đã gắn bó hơn 20 năm. "Tôi học được rằng sự minh bạch, tinh thần trách nhiệm và khả năng cùng nhau tìm giải pháp quan trọng hơn việc cố gắng chứng minh ai đúng, ai sai."

Phong cách lãnh đạo của bà đề cao trách nhiệm, minh bạch và tinh thần tập thể – gói gọn trong phương châm One Team – One Goal – One Vision. Bà khuyến khích nhân viên nói thẳng, kể cả khi ý kiến khác với mình, nhưng khi đã đủ thông tin thì sẵn sàng quyết định và chịu trách nhiệm. "Phụ nữ không cần phải trở nên giống nam giới để thành công. Điều quan trọng là có năng lực, sự tự tin và được trao cơ hội công bằng."

Thông điệp bà gửi đến phụ nữ trẻ: "Hãy sống độc lập trong suy nghĩ, tự tin trong hành động, tử tế trong cách đối xử và đừng ngần ngại chia sẻ những điều tốt đẹp mình có với cộng đồng."

Bà Phạm Thị Lam Giang – Khối Đại lý PGS: "Mềm dẻo trong phương pháp, kiên trì theo đuổi mục tiêu, quyết đoán trong từng hành động"

Bà Lam Giang bắt đầu hành trình cùng Vinh Ford từ năm 2010, khi thị trường ô tô tại Nghệ An còn non trẻ và người dân địa phương chưa có nhiều cơ hội tiếp cận thương hiệu Ford. Những năm đầu, xe rất khó bán; đội ngũ phải kiên trì giới thiệu sản phẩm, mời khách lái thử và xây dựng niềm tin từng chút một.

"Với tôi, mỗi chiếc xe được bàn giao không đơn thuần là một kết quả kinh doanh, mà còn là niềm vui, sự khởi đầu hay một dấu mốc đáng nhớ của mỗi gia đình," bà chia sẻ.

Bà Lam Giang bắt đầu hành trình cùng Vinh Ford từ năm 2010

Sau hơn 15 năm, Vinh Ford đã gia nhập nhóm đại lý đạt doanh số trên 1.000 xe mỗi năm và được vinh danh "Đại lý xuất sắc nhất toàn quốc". Bà không xem đó là thành công cá nhân: "Một đại lý tại địa phương có thể vươn lên đạt thành tích hàng đầu toàn quốc khiến tôi tin rằng, nếu có định hướng đúng đắn, một tập thể đoàn kết và tinh thần không ngừng cải tiến, chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục những mục tiêu lớn hơn."

Giai đoạn Covid-19, khi nhiều showroom phải tạm đóng cửa, PGS vừa giữ đội ngũ, vừa chăm sóc khách hàng từ xa và chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngày nay, hệ thống đại lý Ford của PGS giám sát hoạt động kinh doanh theo thời gian thực và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích dữ liệu, dự báo thị trường và hỗ trợ ra quyết định.

Bà tin rằng lợi thế của người phụ nữ lãnh đạo nằm ở sự tinh tế, lắng nghe và kiên nhẫn. "Tôi không nhất thiết phải là người giỏi nhất về mọi chuyên môn, mà cần biết quy tụ những người có năng lực và tạo điều kiện để mỗi người phát huy thế mạnh." Tại PGS, các cuộc thi nội bộ về tay nghề và sáng kiến trải nghiệm khách hàng đã mang lại nhiều cải tiến xuất phát từ chính những người làm việc trực tiếp mỗi ngày.

Gửi đến những phụ nữ đang nuôi khát vọng lãnh đạo, bà nhắn nhủ: "Đừng chờ đến khi bản thân hoàn hảo mới bắt đầu. Đừng để giới tính trở thành rào cản cho những điều mình muốn làm."

Bà Nguyễn Thúy Hằng và Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Khối đại lý Hải Phòng Ford: "Khách hàng là vạch đích"

Bà Thúy Hằng và bà Hương Thảo là chị em ruột trong gia đình và hiện nay đang đảm nhận vị trí Chủ đầu tư khối Đại lý Hải Phòng Ford. Với bà Hằng và bà Thảo, ngành ô tô là một mối duyên của gia đình. Ông nội là thầy giáo dạy cơ khí tại Nhà máy Hồng Gai; bố mở xưởng sửa chữa ô tô từ khi bà còn nhỏ, và những ngày hè bà thường xuống trông xưởng cho bố nghỉ trưa. Đến nay, nhiều người trong gia đình vẫn tiếp nối nghề – một sự kế thừa mà Ford luôn trân trọng.

Bà Nguyễn Thúy Hằng - Chủ đầu tư khối Đại lý Hải Phòng Ford

Không được đào tạo bài bản về chuyên ngành ô tô, bà Hằng và bà Thảo xem hành trình của mình trước hết là sự chinh phục bản thân. "Trong ngành ô tô, nam giới làm được là điều tất nhiên. Còn phụ nữ đứng vững trên thị trường là điều không phải ai cũng làm được – và tôi muốn làm điều đó." Bà vẫn nhớ ánh mắt hoài nghi của những kỹ thuật viên lâu năm khi lần đầu làm việc với một nữ lãnh đạo đại lý: "người phụ nữ này liệu có biết gì về ô tô không?"

Trong 23 năm, Nhóm Hải Phòng Ford đã vượt qua ba giai đoạn khó khăn: ba năm đầu thành lập, thời kỳ Covid-19 và những thách thức chung của thị trường hiện nay. "Khó khăn thì rất nhiều, nhưng kể cả lúc khó nhất, cuối con đường luôn có một lối đi cho mình." Tự hào lớn nhất của bà là mạng lưới ngày càng phát triển, doanh số và chất lượng dịch vụ tăng trưởng, và những nhân viên đã trưởng thành thành cán bộ lãnh đạo công ty. "Nó giống như hạt mầm được gieo và chăm sóc, cuối cùng là thành quả và sự kế thừa."

Phong cách của hai nữ lãnh đạo là "có nhu, có cương": lắng nghe để cải tiến quy trình theo từng giai đoạn thị trường, và chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định điều hành. Toàn bộ đội ngũ Hải Phòng Ford cùng chung một triết lý: "Khách hàng là vạch đích." Nếu chúng tôi trao cho họ niềm tin, họ sẽ ở lại với chúng tôi." Để tinh thần ấy bền vững, đại lý chú trọng chính sách đãi ngộ và lộ trình phát triển năng lực, để tay nghề tăng trưởng tỷ lệ thuận với thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo cùng bà Hằng dẫn dắt đội ngũ Hải Phòng Ford với triết lý: "Khách hàng là vạch đích.

Bà nhắn gửi phụ nữ đang muốn bước lên vị trí lãnh đạo: "Khi cơ hội đến, hãy nắm bắt nhanh và bắt đầu ngay hành trình mới. Không ai có năng lực ngay từ ngày đầu tiên; nó được rèn luyện bằng thử thách, bằng ý chí và bản lĩnh khi bạn dám nghĩ, dám làm, dám bắt đầu."

Ba hành trình, ba phong cách, nhưng cùng một giá trị cốt lõi: đặt con người vào trung tâm, từ nhân viên, khách hàng đến cộng đồng. Đó cũng là tinh thần mà Ford Việt Nam cùng hệ thống đại lý theo đuổi trong hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam.