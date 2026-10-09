LG xây thư viện mới tại Thái Nguyên, trang bị TV 4K, màn hình thông minh và laptop cho học sinh

Ngày 7/10/2026, LG Electronics Việt Nam phối hợp với xã Kim Phượng, tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International (KFHI) và Trường THCS Kim Phượng phân hiệu Kim Sơn tổ chức khánh thành Thư viện "Chắp cánh Ước mơ" tại xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện từ LG Electronics Việt Nam, tổ chức KFHI, uỷ ban xã Kim Phượng (tỉnh Thái Nguyên) và BGH Trường THCS Kim Phượng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Thư viện “Chắp cánh Ước mơ”.

Đây là dự án thứ hai thuộc chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2026 (LG Ambassador Challenge 2026) tại Việt Nam, tiếp nối Không gian Khám phá Sáng tạo "Mở lối Tương lai" được triển khai tại Đồng Nai. Dự án tập trung cải tạo phòng học đa chức năng thành thư viện, bổ sung sách và trang bị thiết bị công nghệ, qua đó tạo thêm không gian để học sinh đọc sách, học tập và khám phá kiến thức.

Thư viện mới có TV QNED 4K, màn hình thông minh và laptop LG

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Phượng, nhà trường vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nguồn lực tổ chức các hoạt động giáo dục. Vì vậy, việc có thêm một thư viện khang trang, thân thiện và đáp ứng nhu cầu học tập được xem là sự hỗ trợ thiết thực đối với cả giáo viên lẫn học sinh.

Không gian Thư viện “Chắp cánh Ước mơ” sau khi được nâng cấp, lắp đặt các thiết bị công nghệ của LG và bổ sung thêm sách mới.

Xuất phát từ nhu cầu này, dự án "Chắp cánh Ước mơ" đã cải tạo không gian thư viện, bổ sung đầu sách và lắp đặt nhiều thiết bị công nghệ của LG. Danh sách trang bị gồm một TV LG QNED AI 4K 65 inch, hai màn hình thông minh LG Smart Monitor, hai điều hòa LG DUALCOOL Inverter AI và một laptop LG gram Book AI.

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu đọc sách, thư viện còn tạo điều kiện để học sinh làm quen với các công cụ số, tìm kiếm thông tin và mở rộng kiến thức trong quá trình học tập. Việc kết hợp sách với thiết bị công nghệ giúp không gian này có thể phục vụ nhiều hoạt động giáo dục thay vì chỉ dành riêng cho việc đọc.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing của LG Electronics Việt Nam, cho biết: "Trong kỷ nguyên số hiện nay, sách là nền tảng tri thức, còn công nghệ sẽ mở ra những cánh cửa để khám phá thế giới. Tôi hy vọng thư viện này sẽ trở thành không gian truyền cảm hứng, giúp các em học sinh rèn luyện thói quen đọc sách cũng như chủ động học tập qua các thiết bị số, từ đó tự tin nuôi dưỡng những ước mơ lớn và vươn xa hơn nữa".

Phát biểu tại sự kiện, ông Song Ikhwan – Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing của LG Electronics Việt Nam – bày tỏ kỳ vọng thư viện sẽ trở thành một không gian đầy cảm hứng, giúp các em học sinh nuôi dưỡng và vươn tới những ước mơ lớn.

Về phía nhà trường, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà cho biết thư viện mới sẽ mang đến cho học sinh thêm một địa điểm để đọc sách, học tập, tìm hiểu và khám phá. Bà bày tỏ kỳ vọng không gian này sẽ góp phần giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, trưởng thành và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Nhà trường đồng thời cam kết quản lý, khai thác và bảo quản thư viện hiệu quả, cũng như tổ chức các hoạt động đọc sách, giới thiệu sách và trải nghiệm để duy trì giá trị sử dụng lâu dài của công trình.

Trao 30 phần quà, tổ chức cuộc thi vẽ về ước mơ tương lai

Bên cạnh việc cải thiện cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, LG Electronics Việt Nam còn trao 30 phần quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập. Hoạt động nhằm động viên các em tiếp tục theo đuổi việc học và những dự định trong tương lai.

Nhằm phục vụ lâu dài cho công tác giáo dục, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà cùng trường THCS Kim Phượng cam kết sẽ quản lý hiệu quả thư viện, đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

LG cũng phối hợp với nhà trường tổ chức cuộc thi vẽ "Chắp cánh Ước mơ", tạo cơ hội để học sinh thể hiện suy nghĩ, ý tưởng và mong muốn về tương lai thông qua hội họa. Sau các vòng chấm điểm và bình chọn, 20 tác phẩm được lựa chọn để trưng bày tại sự kiện.

Những hoạt động này được triển khai cùng với việc đưa thư viện vào sử dụng, mở rộng phạm vi hỗ trợ từ cơ sở vật chất sang các hoạt động khuyến khích học sinh thể hiện bản thân và duy trì động lực học tập.

Dự án thứ hai của LG tại Việt Nam trong năm 2026

Thư viện "Chắp cánh Ước mơ" là một phần của chương trình Đại sứ Cộng đồng LG, sáng kiến toàn cầu thường niên do LG phối hợp với Quỹ Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc (Community Chest of Korea) và tổ chức KFHI thực hiện.

Chương trình hướng đến việc tìm kiếm và hỗ trợ các sáng kiến xuất phát từ những vấn đề cụ thể tại địa phương. Thay vì áp dụng một mô hình chung cho mọi nơi, các dự án được xây dựng nhằm đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện và nhu cầu của cộng đồng thụ hưởng.

Đại diện LG Electronics Việt Nam trao quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Kim Phượng.

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2025, Đại sứ Cộng đồng LG tập trung vào ba lĩnh vực gắn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, gồm Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu. Bước sang năm thứ hai, giáo dục tiếp tục là trọng tâm của các dự án, với định hướng mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ cho thế hệ trẻ.

Trước dự án tại Thái Nguyên, vào tháng 9/2026, LG Electronics Việt Nam đã đưa vào hoạt động Không gian Khám phá Sáng tạo "Mở lối Tương lai" tại Trường Tiểu học Tân Mai, Đồng Nai. Công trình phục vụ hơn 1.000 học sinh, bổ sung không gian và thiết bị hỗ trợ giảng dạy, đồng thời tạo thêm cơ hội thực hành và hình thành kỹ năng số cho các em ngay từ bậc tiểu học.

Thông qua chương trình Đại sứ Cộng đồng LG cùng các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, LG Electronics tiếp tục theo đuổi tầm nhìn "Better Life for All - Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người". Doanh nghiệp cho biết định hướng này gắn với việc đưa tinh thần "Life's Good" đến cộng đồng thông qua những đóng góp có giá trị lâu dài.