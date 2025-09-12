Chuyên ngành mà Bác sĩ nội trú đẹp trai này chọn mới liên quan đến... nhà xác: MỨC LƯƠNG khi đi làm được người trong nghề tiết lộ như sau!

Sau buổi "Match Day 2025" của trường Đại học Y Hà Nội, cư dân mạng rần rần truyền tai nhau rằng, lần đầu tiên sau 3 năm, Bộ môn Giải phẫu mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn ngành. Tuy nhiên, PGS.TS Ngô Xuân Khoa – Trưởng Bộ môn Giải phẫu đã đính chính: Thực tế những năm trước vẫn có thí sinh chọn Giải phẫu, riêng năm nay bộ môn có 2 chỉ tiêu và đều đã có người đăng ký. Năm 2024, bộ môn chọn 1 bác sĩ nội trú và năm 2023 chọn được 5 người.

Hiện có tổng số 9 bác sĩ nội trú được đào tạo chuyên sâu. Ông cũng nhấn mạnh Giải phẫu khác với Giải phẫu bệnh và Pháp y, là ngành nghiên cứu, giảng dạy về cấu trúc cơ thể người, phục vụ khám chữa bệnh, nghiên cứu và đào tạo, chứ không liên quan đến "nhà xác" như nhiều người hiểu nhầm.

Thực tế, chuyên ngành Y pháp mới là ngành liên quan trực tiếp đến khám nghiệm tử thi, giám định y khoa, điều tra nguyên nhân tử vong, thương tích… Do đó, khi nhắc tới "nhà xác" hay "khám nghiệm tử thi", chính xác là nói đến Y pháp/ Pháp y, chứ không phải Giải phẫu.

Năm nay, ngành Pháp y tuyển đủ 2 chỉ tiêu. 2 bác sĩ nội trú đã đăng ký chuyên ngành này là bác sĩ Nguyễn Hải Đăng, số thứ tự 418 và bác sĩ Trịnh Trần Bảo, số thứ tự 429.

Bác sĩ Nguyễn Hải Đăng

Bác sĩ Trịnh Trần Bảo

Y pháp (hay Pháp y) là ngành khoa học ứng dụng y học để phục vụ điều tra, tố tụng và bảo vệ công lý. Bác sĩ pháp y thực hiện khám nghiệm tử thi, giám định thương tích, xác định nguyên nhân tử vong, thời gian chết… Những kết quả này là bằng chứng khoa học quan trọng trong điều tra và xét xử.

Sinh viên Y pháp học giải phẫu bệnh, khám nghiệm tử thi, giám định thương tích, sinh học – hóa học pháp y, luật pháp liên quan và kỹ năng phối hợp với cơ quan điều tra. Đây không chỉ là học y khoa đơn thuần mà còn tiếp cận cả pháp luật và điều tra hình sự.

Ngành Y pháp ít người theo vì áp lực tâm lý lớn, tính đặc thù không trực tiếp chữa bệnh, cơ hội nghề nghiệp hạn chế và yêu cầu chuyên môn cực cao. Tuy vậy, bác sĩ pháp y chính là những “chiến binh thầm lặng”, góp phần bảo vệ sự thật và công bằng xã hội.

Tại Việt Nam hiện nay, mức lương của ngành Y nói chung và ngành Pháp y nói riêng sẽ được tính dựa trên hệ số lương và mức lương cơ sở. Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên thành 2,34 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP). Cứ 3 năm sẽ được tăng lương một lần và tăng theo hệ số được quy định và tăng theo thâm niên công tác.

Được biết, để trở thành bác sĩ pháp y phải có chứng chỉ pháp y và phải sau một thời gian, thường là 5 năm mới được bổ nhiệm làm giám định viên.

Về tiền phụ cấp, một bác sĩ pháp y từng chia sẻ với báo Gia Lai vào năm 2024. Theo đó, chế độ phụ cấp độc hại cho bác sĩ pháp y, giám định viên hiện nay là 70% mức ngạch lương. Ngoài ra, mỗi nội dung trưng cầu giám định được bồi dưỡng 200.000 đồng.

Về chế độ khám nghiệm tử thi, nếu nạn nhân chết dưới 48 giờ mà không mổ, giám định viên được bồi dưỡng 600.000 đồng; nếu mổ, bồi dưỡng 1,5 triệu đồng/ca.

Mức cao nhất là nạn nhân chết trên 7 ngày. Nếu phải khai quật thì mức bồi dưỡng 3,375 triệu đồng/ca; chỉ khám nghiệm hài cốt thì 3 triệu đồng. Chế độ cho phụ việc bằng 70% của giám định viên...