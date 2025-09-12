Nghe bác sĩ nội trú hô tên hay hơn Miss Grand, CĐM đề xuất phát sóng trực tiếp Match Day để người dân ngắm nhìn "tinh hoa của đất nước"

Hôm nay (11/9), những phần hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội vẫn tràn ngập trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook, TikTok.

Đây được xem là "đặc sản" của trường dịp Match Day diễn ra ngày 9/9 hằng năm. Sự kiện mang dấu ấn đặc biệt sau khi vượt qua dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển đào tạo Bác sĩ nội trú (1974 – 2024): chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam.

Kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội năm nay có số thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với 987 người đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu chỉ 426.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi Match Day 2025

Vì mỗi chuyên ngành có chỉ tiêu giới hạn, quyền lựa chọn được xếp theo thứ tự điểm thi từ cao đến thấp, chỉ tiêu đã kín chỗ thì thí sinh phía sau không có quyền lựa chọn. Chính nguyên tắc này đã tạo nên một bầu không khí lựa chọn đầy hồi hộp và kịch tính.

Kết quả buổi Match Day - hô tên chọn chuyên ngành, phẫu thuật tạo hình (6 chỉ tiêu) về đích sớm nhất tại thí sinh số 26; sản phụ khoa (15 suất) về đích ở số 33; gây mê hồi sức (8 chỉ tiêu) về đích tại vị trí 51; ung thư (15 suất) kết thúc ở số 75...

Từ số 427, thí sinh được hô tên chọn chuyên ngành khi có một số ứng viên xếp trên từ chối quyền đăng ký. Việc lựa chọn chuyên ngành kết thúc ở số 488 với chuyên ngành giải phẫu người phân hiệu Thanh Hóa.

Dưới các bài viết chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ các tân bác sĩ nội trú và "xin vía" cho con em mình. Thậm chí có người so sánh những màn hô tên chọn nguyên ngành bác sĩ nội trú hấp dẫn hơn cả những phần hô tên của các cuộc thi hoa hậu như Miss Grand, Miss Universe...

Có ý kiến đề xuất các năm sau Match Day nên được phát sóng trực tiếp trên truyền hình để người dân có thể nhìn ngắm "tinh hoa của đất nước".

Dưới đây là một số tân bác sĩ nội trú gây ấn tượng mạnh nhất trong buổi Match Day vừa qua:

Vượt qua gần 1.000 thí sinh trong kỳ thi được mệnh danh "khắc nghiệt nhất" của ngành Y, Vũ Ngọc Duy, 24 tuổi, quê Phú Thọ, với 25,09/30 điểm đã xuất sắc trở thành Thủ khoa Bác sĩ Nội trú 2025 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Khoảnh khắc tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh (Top 5 điểm cao nhất) chọn Nội tim mạch, khiến hội trường reo hò và vỗ tay không ngớt

Tân bác sĩ Đinh Duy Khương (top 4 điểm cao) là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong buổi chọn chuyên ngành nội trú. Duy Khương gây ấn tượng với gương mặt sáng, đường nét điển trai, cộng thêm vóc dáng cao ráo, vạm vỡ. Tân bác sĩ lựa chọn chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình.

Được ví như bác sĩ "xé truyện" ngôn tình bước ra, tân bác sĩ Trần Phạm Quốc Việt đang là cái tên khiến dân mạng xôn xao. Quốc Việt là thí sinh thứ 15 lên chọn chuyên ngành và quyết định về với bến đỗ Răng Hàm Mặt.

Thí sinh 61 Nguyễn Đình Hoàng khiến cả hội trường trầm trồ với quyết định không lựa chọn chuyên ngành. Trước đó, khi tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú tại trường Đại học VinUni, Đình Hoàng xuất sắc đạt vị trí thủ khoa, chuyên ngành Gây mê hồi sức. Năm 2019, chàng trai này từng đại diện Việt Nam tranh tài tại Olympic Hóa học quốc tế ở Cộng hòa Pháp, vinh dự giành huy chương bạc.

Cặp đôi trai tài gái sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ: tân bác sĩ Lê Hoài Thương - chuyên ngành Nhi khoa và tân bác sĩ Nông Mạnh Tiến - chuyên ngành Sản phụ khoa.