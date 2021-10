Chuyện mê trai Hàn và cái kết "ngon nghẻ" với các bạn trẻ mê món Hàn

Yung Jong Hwa cùng bánh gạo Hàn Quốc Yopokki (ảnh: Yopokki)

Đây chính là chàng trai đã làm trái tim bao cô gái 9x đời đầu thổn thức đây mà - Jung Yong Hwa (sinh ngày 22 tháng 6 năm 1989) là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh là trưởng nhóm, giọng ca chính và ghi-ta chính của ban nhạc rock CNBLUE. Anh được xem là một trong những ca sĩ thần tượng có diễn xuất tốt nhất Hàn Quốc với những tác phẩm nổi bật như You're Beautiful (2009), Heartstrings (2011), Marry Him If You Dare (2013), …

Và lần này chàng mỹ nam đã quay trở lại với CF của sản phẩm bánh gạo Hàn Quốc Yopokki (xem full CF tại kênh youtube Yopokki Việt Nam).

Được sản xuất tại đất nước xứ kim chi với những dây chuyền và công nghệ hiện đại, bánh gạo Yopokki tự hào giữ trọn vẹn hương vị truyền thống. Những thỏi bánh gạo trắng, mềm dẻo thấm đẫm các loại nước sốt đa dạng. Sau 12 năm phát triển thành công thương hiệu, Yopokki đã có mặt tại hầu hết các nước châu Á. Tại Việt Nam có các vị xốt rất được các bạn trẻ đón nhận: cay ngọt, cay, phomai, tương đen, bơ hành và đặc biệt có thêm 3 vị hoàn toàn mới: gà cay, tỏi teriyaki, kim chi.

3 vị bánh gạo Yopokki hoàn toàn mới: gà cay, tỏi teriyaki, kim chi (ảnh: Phúc Thịnh Food)

Khỏi phải nói, giới trẻ Việt vô cùng háo hức với những hương vị này, bằng chứng là các hot tiktoker liên tục thử và đánh giá sản phẩm. Như anh chàng Ăn Sập Hà Nội (1.2 triệu followers), vì quá đam mê bánh gạo Yopokki nên anh chàng làm hẳn 2 chiếc video thử thách, nấu bình thường hoặc biến tấu với mì ramen tạo nên món ngon "nhức nách".

Ảnh từ video của tiktoker Ăn Sập Hà Nội

Dạo nhẹ tiktok chúng ta còn bắt gặp rất nhiều "con nghiện" bánh gạo Yopokki nữa như Bà Chúa Ẩm Thực (46,7k followers), Hoàng Tuyết (89,3k followers), nàng nông dân Yến Canvas (250,1k followers) , Mộng Tuyền Nguyễn (88,6k followers), …

Ảnh từ video của Thích ăn ngon (trái) và Hoàng Tuyết (phải)

Ảnh từ video của Yến Canvas (trái) và Mộng Tuyền Nguyễn (phải)

Cách nấu vô cùng đơn giản, ai cũng nấu được, không cần khéo tay. Bạn chỉ cần thêm 100ml nước, bánh gạo và gói gia vị và nấu trong 3-5 phút cho đến khi xốt sánh lại. Hoặc đơn giản hơn là thêm 20ml nước vào cốc, quay trong lò vi sóng 1 phút 30 giây.

Sản phẩm đang được trưng bày tại hệ thống siêu thị trên toàn quốc và dùng thử miễn phí tại các siêu thị khu vực miền Bắc. Đồng thời, các bạn có thể mua hàng online tại Shopee, Lazada, Tiki giảm ngay 10 % cùng quà tặng và "deal shock" trong tháng 10 này.

