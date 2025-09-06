Ung thư là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và giảm nguy cơ ung thư đã trở thành mối quan tâm lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia y tế cảnh báo, thói quen ăn uống là một trong những nguyên nhân khiến bệnh ung thư phát triển. Vì thế, ăn uống một cách lành mạnh cũng chính là bước đầu phòng ngừa ung thư.

Giáo sư, bác sĩ ung thư nổi tiếng Norihiro Sato, ại Khoa Công nghệ Y khoa, Đại học Teikyo, Fukuoka, Nhật Bản, cảnh báo rằng các món ăn sáng có thể tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe, bao gồm cả ung thư. Trong đó có một loại đồ uống phổ biến với phụ nữ hiện được liệt kê là "mỏ mìn gây ung thư". Với BS Norihiro Sato, có 3 loại bữa sáng được liệt kê vào "danh sách đen" vì chúng có thể góp phần khiến bệnh ung thư tìm đến nhanh hơn.

1. Bữa sáng giàu carbohydrate: Kiểm soát lượng carbohydrate trong thực phẩm chính để tránh lượng đường trong máu cao

Để phòng ngừa ung thư thông qua chế độ ăn uống, trước tiên chúng ta phải chú ý đến các loại thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là bánh mì nướng. Giáo sư Norihiro Sato chỉ ra rằng, việc tiêu thụ quá nhiều carbohydrate tinh chế như bánh mì, gạo trắng và mì có thể dễ dàng dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến. Lượng đường trong máu cao kéo dài không chỉ làm tăng tiết insulin quá mức và thúc đẩy tình trạng viêm tế bào, mà còn làm tăng thêm nguy cơ ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư vú .

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc cung cấp glucose cho tế bào ung thư làm tăng khả năng sinh sôi và di căn của chúng. Bệnh nhân ung thư có lượng đường trong máu cao có tỷ lệ sống sót thấp hơn. Do đó, việc kiểm soát lượng carbohydrate tinh chế nạp vào không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn giảm nguy cơ ung thư. Điều này đặc biệt đúng với những người thường xuyên tụ tập cuối năm hoặc những người coi bánh mì là thực phẩm chính. Tốt nhất nên hết sức thận trọng khi kiểm soát khẩu phần ăn.

2. Bữa sáng ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn: 4 lát giăm bông mỗi ngày là quá nhiều

Thịt chế biến sẵn trong bữa sáng, chẳng hạn như thịt xông khói, giăm bông, xúc xích... có chứa các chất phụ gia thực phẩm như natri nitrit trong quá trình sản xuất. Những thực phẩm này đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào loại chất gây ung thư Loại 1, nghĩa là "có đủ bằng chứng cho thấy chúng gây ung thư cho con người", ngang bằng với thuốc lá, amiăng...

Tiến sĩ Norihiro Sato nhấn mạnh rằng, mặc dù điều này không có nghĩa là ăn giăm bông hoặc thịt xông khói sẽ gây ung thư ngay lập tức, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm này vẫn không được khuyến khích, đặc biệt là trong thời gian dài.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ hơn 50 gram thịt chế biến sẵn mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng lên 18%. Lượng này tương đương với bốn lát giăm bông (13 gram) hoặc hai cây xúc xích rưỡi (20 gram). Nếu bạn đã quen ăn thịt chế biến sẵn vào bữa sáng hàng ngày, bạn nên lưu ý điều này và giảm lượng tiêu thụ thịt chế biến sẵn. Lựa chọn nguồn protein tự nhiên, tươi ngon sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn.

3. Ăn các món tráng miệng và đồ uống có chứa kem béo: Chúng là chất gây ung thư kép

Một ly sinh tố đậm đà, phủ kem tươi béo ngậy, bánh quy và các loại trang trí khác - một thức uống tráng miệng ngọt ngào, thơm ngon và bắt mắt đã sẵn sàng! Thật bất ngờ khi món ăn phổ biến và được yêu thích này lại tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư, theo các chuyên gia.

Thứ nhất, đồ uống có đường dễ dẫn đến lượng đường trong máu cao và béo phì, vốn là một yếu tố nguy cơ đáng kể gây ra một số bệnh ung thư. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ), việc uống thêm 100ml đồ uống có đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư nói chung lên 18% và ung thư vú lên 22%. WHO khuyến nghị nên hạn chế lượng đường tiêu thụ hàng ngày xuống dưới 5% tổng lượng calo hàng ngày (khoảng 25g, hoặc 6 thìa cà phê) để có sức khỏe tốt hơn. Do đó, một lon cola nhỏ 330ml có khả năng vượt quá giới hạn này.





Hơn nữa, lớp kem tươi đặc thường được rưới lên những "đồ uống tráng miệng" này cũng tiềm ẩn những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn. Một nghiên cứu trên 2.000 bệnh nhân ung thư đại trực tràng cho thấy những người tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa ít béo có nguy cơ tái phát ung thư thấp hơn 40%, trong khi những người tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa thông thường có nguy cơ tăng 60%. Do đó, Norihiro Sato tin rằng ngay cả các sản phẩm từ sữa có hàm lượng chất béo khác nhau cũng có thể có những ảnh hưởng sức khỏe khác nhau. Ông khuyến cáo nên tránh tiêu thụ quá nhiều kem tươi và các sản phẩm từ sữa giàu chất béo khác.