Hội thảo lĩnh vực y khoa thẩm mỹ toàn cầu diễn ra tại Hong Kong, Trung Quốc

Vừa qua, Hội nghị khoa học quốc tế chuyên đề RF Microneedling tại Hong Kong, Trung Quốc quy tụ hơn 1.000 khách mời, trong đó có hơn 100 bác sĩ, chuyên gia hàng đầu về da liễu, thẩm mỹ nội khoa, và phẫu thuật thẩm mỹ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây là một trong những hội thảo chuyên đề uy tín nhất châu Á trong lĩnh vực y khoa thẩm mỹ. Hội nghị nhấn mạnh các tiến bộ vượt bậc trong điều trị da liễu với RF Microneedling – công nghệ đã được chứng minh là hiệu quả và an toàn cho nhiều vấn đề da phức tạp.

Bác sĩ June Hà Phượng là một trong hai bác sĩ của Việt Nam có cơ hội trình bày tại hội thảo chuyên đề quy tụ hàng trăm chuyên gia.

Hội nghị tập trung báo cáo tác dụng, khả năng tái tạo da vượt bậc của phương pháp RF Microneedling. Đây là liệu pháp giúp tăng sinh collagen và elastin, mang lại hiệu quả da săn chắc và trẻ trung, cứu rỗi làn da bị sẹo rỗ nặng, gần như không thể hồi phục.

Bằng việc đưa AI vào hệ thống, liệu pháp RF Microneedling điều chỉnh được năng lượng RF linh hoạt, giảm thiểu lớn nguy cơ gặp tác dụng phụ. Đây cũng là liệu pháp có thời gian phục hồi nhanh so với các phương pháp khác, rút ngắn thời gian phục hồi nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Báo cáo của cô nhận phản hồi tốt từ cộng đồng chuyên gia. Nhiều đối tác đánh giá cao tính ứng dụng và tính thực tiễn của nghiên cứu.

Bác sĩ nói thêm RF Microneedling mở ra nhiều cơ hội cho ngành thẩm mỹ tại Việt Nam. Điều cô hạnh phúc nhất là điều chỉnh được các số liệu, điều chỉnh quy trình theo đặc thù da liễu người Việt.

Tại Việt Nam, bác sĩ June Hà Phượng thành công chữa trị, cứu được làn da sẹo rỗ của nhiều bệnh nhân, trong đó có trường hợp của người mẫu - Á hậu Mai Ngô. Bác sĩ June Hà Phượng vạch phác đồ điều trị, "cứu" Mai Ngô thoát tình trạng khô, thiếu đàn hồi và nhiều sẹo lõm bằng phương pháp RF Microneedling.

Hiện, Á hậu Hoà bình 2022 tiếp tục thực hiện liệu trình detox, săn chắc da bằng hệ thống máy BTL Exion và chữa sẹo rỗ bằng RF Microneedling có hướng dẫn của AI. Cô chăm chỉ chăm sóc da, kiên trì tương tự như việc tập thể dục mỗi tuần. Điều đó khiến Mai không cần phải làm những liệu trình xâm lấn quá mạnh nhưng vẫn giữ được làn da được bác sĩ Phượng cứu chữa.

"Điều hạnh phúc nhất hiện tại của tôi là cứu được làn da nhiều người. Tôi tin rằng việc đầu tư vào RF Microneedling sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại Việt Nam, đấy mạnh ngành thẩm mỹ trong nước và đạt đến tiêu chuẩn quốc tế", bác sĩ June Hà Phượng nói thêm.

Cảnh báo biến chứng từ xu hướng làm đẹp không xâm lấn ở cơ sở thiếu chuyên nghiệp

Theo bác sĩ Phượng, với tốc độ phát triển xã hội nhanh như hiện tại, việc thường xuyên làm việc với cường độ rất cao khiến tốc độ lão hoá da trở nên nhanh hơn. Phong trào yêu thương và chăm sóc bản thân từ khi còn trẻ giúp xu hướng trẻ hoá da chủ động theo hướng bảo vệ sức khỏe nội tại trở thành nhu cầu cấp bách. Hiểu được nhu cầu này ở bệnh nhân của mình, bác sĩ tìm tòi nhiều phương pháp tiên tiến để mang đến cho bệnh nhân những sản phẩm, công nghệ tốt nhất và đáp ứng được nhu cầu đó.

"Những buổi báo cáo về chủ đề trẻ hoá ở nước ngoài giúp tôi học hỏi, trau dồi và chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bác sĩ và giáo sư đầu ngành về thẩm mỹ nội khoa trên thế giới. Từ đó giúp cho ngành thẩm mỹ nội khoa ở Việt Nam phát triển một cách lành mạnh và bền vững nhất nhằm bảo vệ lợi ích và sức khoẻ cho bệnh nhân Việt Nam", bác sĩ June Hà Phượng nói.

Trong những buổi báo cáo quốc tế, bác sĩ June Hà Phượng và các bác sĩ ở nước ngoài tập trung báo cáo thống kê, chia sẻ về những trường hợp ứng dụng lâm sàng, các công nghệ làm đẹp tiên tiến trên thế giới dành cho bệnh nhân.

Các chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ và những tập đoàn lớn cung cấp sản phẩm, máy móc thẩm mỹ rất quan tâm về kỹ thuật thực hiện, hiệu quả, tính ứng dụng của một dòng sản phẩm nào đó trên những làn da khác nhau, ở những khu vực địa lý khác nhau như với làn da châu Á của người Việt.

Sau khi đi nhiều nước, dự nhiều hội thảo chuyên về thẩm mỹ, làm da, bác sĩ nhận thấy các nguy cơ thường gặp là tổn thương cơ thể có thể hoặc không thể hồi phục do những sản phẩm, máy móc không đạt tiêu chuẩn, kỹ thuật viên không phải bác sĩ.

Những tổn thương nguy hiểm nhất cho cơ thể khi thực hiện các thủ thuật công nghệ cao là bỏng nhiệt, bỏng ánh sáng, ảnh hưởng đến những nơi đặt vật liệu nhân tạo để tạo nhịp tim, implant nha khoa, hoặc làm nặng thêm các khối u tiềm ẩn chưa được phát hiện trước liệu trình thẩm mỹ.

"Trường hợp khiến tôi buồn nhất là bệnh nhân gặp biến chứng không thể phục hồi ở vùng mắt khi thực hiện thủ thuật tiêm thẩm mỹ mà không quan tâm người tiêm cho họ là ai. Một trường hợp khác là bệnh nhân bị giới hạn vận động do tổn thương gây ra bởi một máy giảm béo không đạt các chứng nhận an toàn của các tổ chức y tế thế giới", bác sĩ June Hà Phượng nói thêm.

Ngoài ra, bác sĩ cảnh báo chỉ số an toàn rất quan trọng trong việc sử dụng máy công nghệ cao ở liệu trình làm đẹp không xâm lấn. Hệ thống máy móc đề cao các tiêu chí an toàn của người bệnh sẽ đảm bảo năng lượng hoặc sóng cung cấp vào cơ thể nằm trong ngưỡng an toàn. Bác sĩ luôn coi trọng việc làm cách nào để không gây ra các rối loạn chuyển hóa chất hoặc rối loạn chuyển động cơ của người tiếp nhận liệu trình.

“Tôi từng điều trị cho bệnh nhân tổn thương vĩnh viễn không thể hồi phục được ở cơ, hệ thống mỡ, dây chằng và có thể rút ngắn tuổi thọ của bệnh nhân. Có trường hợp bệnh nhân bị sưng phù, liệt cơ mặt một bên do điều trị HIFU quá mạnh ở vị trí xung quanh tai. Trường hợp này xảy ra khi bệnh nhân điều trị bằng hệ thống máy không rõ nguồn gốc và mất 6 tháng để họ phục hồi hoàn toàn”, bác sĩ nói thêm.