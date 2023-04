Chuyên gia nói về tình hình nắng nóng ở TPHCM và khu vực Nam Bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm qua (8/4) nhiệt độ cao nhất ở khu vực Nam Bộ đạt từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm Sở Sao (Bình Dương): 37,5 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai): 37,4 độ C, Đồng Phú (Bình Phước): 37.2 độ C.

Hôm nay (9/4) và ngày mai, nắng nóngtiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Mức nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm từ 40-55%. Thời gian nắng nóng cao nhất trong ngày diễn ra từ 12h đến 16h.

Trong khoảng 5 ngày tới, nắng nóng diện rộng vẫn còn duy trì nhưng có khả năng giảm nhẹ về cường độ.

Tại TPHCM, nắng nóng xảy ra trên khu vực nội thành và phía Tây Bắc của thành phố. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất đạt 37 độ C. Theo dự báo, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở thành phố. Từ ngày 10/4, thời tiết nắng nóng có khả năng giảm nhẹ.

Theo chuyên gia khí tượng, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có thể kéo dài đến hết tháng 4.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó trưởng Phòng Dự báo thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, năm nay mùa nắng ở khu vực Nam Bộ đến sớm hơn mọi năm và có thể kéo dài đến hết tháng 4.

Nhiệt độ những ngày nắng đỉnh điểm có thể lên đến 38 độ C (đo ở lều khí tượng) và nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể chênh lệch cao hơn 1-2 độ C.

Chuyên gia khí tượng này dự báo từ giữa tháng 4, TPHCM và khu vực Nam Bộ sẽ có mưa chuyển mùa với tần suất 5 - 7 ngày sẽ có một đợt mưa.