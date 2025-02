Chuyên gia nói gì về HI Femax - Sắt sinh học Lipofer

Vai trò của sắt với sự phát triển của bé

Sắt đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của trẻ nhỏ. Tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể từ việc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, tế bào máu, hệ thần kinh cho đến khả năng vận động và chuyển hoá năng lượng của cơ thể.

Khuyến cáo của WHO về việc bổ sung sắt cho trẻ

Một báo cáo của WHO cho thấy từ năm 2011 có hơn 300 triệu trẻ em trên toàn cầu bị thiếu máu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung sắt hàng ngày cho trẻ em từ 4 đến 23 tháng tuổi liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ thiếu máu và thiếu sắt

Trước thực trạng đáng báo động, WHO các tổ chức y tế công cộng trên toàn thế giới cần ưu tiên các chương trình bổ sung sắt cho trẻ nhỏ đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi

Mẹ nên bổ sung sắt cho bé khi nào?

Bé sinh non

Trẻ sinh non có nguy cơ thiếu sắt cao đến 85% vì lượng sắt dự trữ chủ yếu được tích luỹ vào 3 tháng cuối của thai kỳ.

Khi sinh non, quá trình này bị gián đoạn, dẫn đến bé không nhận đủ sắt cần thiết. Sau khi ra đời, nhu cầu về sắt tăng lên để đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.

Trẻ sơ sinh nhẹ cân

Cân nặng của bé khi sinh ảnh hưởng đến lượng sắt mà bé có từ khi mới sinh. Bé sinh dưới 2.5kg thường có ít sắt dự trữ hơn.

Những bé nhẹ cân thường phát triển nhanh sau khi sinh, cần nhiều sắt hơn, vì vậy lượng sắt dự trữ trong cơ thể bé giảm nhanh.

Vì vậy với trẻ sinh non và trẻ sơ sinh nhẹ cân mẹ nên bổ sung sắt cho trẻ ngay từ khi trẻ ra đời đến khi trẻ tròn 1 tuổi.

Trẻ đủ tháng

Trong 3 tháng đầu bé thường có đủ lượng sắt cung cấp cho cơ thể. Nhưng từ tháng thứ 4 lượng sắt dự trữ giảm dần, kèm nhu cầu sắt tăng cao.

Vì vậy bé nên bổ sung sắt dự phòng liên tục từ tháng thứ 4 đến tròn 1 tuổi.

HI - FEMAX - Sắt sinh học thế hệ mới được chuyên gia khuyên dùng

Sắt Hi-Femax được mẹ bỉm tin dùng cho bé! Dưới đây là 4 lý do mẹ không nên bỏ lỡ

Hi – Femax - Sắt sinh học Lipofer hiệu quả vượt trội an toàn với trẻ sơ sinh.

Sắt Hi - Femax dùng an toàn cho trẻ từ sơ sinh

Hi - Femax bổ sung sắt sinh học công nghệ Lipofer. Các phân tử sắt được làm mịn và được bao bọc bởi 1 lớp Lecithin nên có tính sinh khả dụng cao và hỗ trợ tăng lượng sắt dự trữ trong cơ thể, hỗ trợ tăng hiệu quả phòng ngừa thiếu máu, thiếu sắt ở trẻ

Hi - Femax không gây táo bón

Hi - Femax chứa sắt sinh học có phân tử nhỏ, hấp thu nhanh nên không dư thừa sắt trong hệ tiêu hóa. Do đó, bổ sung sắt Hi - Femax không gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, đầy bụng, nóng trong

Ngoài ra, Lớp Lecithin ngăn sắt tạo phức với thức ăn. Vì vậy, trẻ uống sắt Hi - Femax thường không gặp tình trạng táo bón như các loại sắt khác.

Sắt Hi - Femax không tanh, vị cam thơm ngon

Một vấn đề mẹ thường gặp phải khi bổ sung sắt cho trẻ là con không hợp tác, dễ nôn trớ khi uống vì mùi tanh của sắt. Nhưng Hi- Femax đã đã ứng dụng công nghệ Lipofer để che giấu vị tanh, có vị ngọt nhẹ, hương cam, được các bé yêu thích.

Sắt Hi - Femax tiện lợi, dễ sử dụng

Hi - Femax là sắt nước dạng nhỏ giọt có ống định lượng kèm theo mỗi hộp sản phẩm. Vì vậy mẹ dễ dàng bổ sung sắt cho con chuẩn liều.

Thiết kế dạng nhỏ giọt còn hạn chế tối đa tiếp xúc giữa dung dịch sắt và răng, khắc phục vấn đề răng xỉn màu do uống sắt.

Khuyến cáo

- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

- Người đang dùng thuốc, điều trị bệnh cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em dưới 3 tuổi.

Không dùng vượt quá liều lượng khuyến nghị hàng ngày.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không nên được coi là sản phẩm thay thế cho một loại thực phẩm đa dạng, cân bằng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Trong trường hợp quá mẫn cảm hoặc dị ứng với một hoặc nhiều thành phần, hãy tránh sử dụng sản phẩm. Thời hạn sử dụng có giá trị đối với sản phẩm được bảo quản trong điều kiện thích hợp và trong bao bì chưa mở.

Vứt bỏ có trách nhiệm sau khi sử dụng.

Thực phẩm bổ sung có chứa đường và chất tạo ngọt.

Không dùng cho người mắc bệnh Thalassemia, thiếu máu không do thiếu sắt. Không sử dụng sản phẩm đồng thời với các sản phẩm chứa sắt khác

Nhà sản xuất: Gricar Chemical S.R.L

Địa chỉ: S. Giuseppe 18/20, 20861 Brugherio, Ý

Thương nhân công bố, phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Dược phẩm Gia Hân

Địa chỉ: Số 77 Đường Hoàng Xá, Tổ dân phố Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

