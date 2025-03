Vừa qua, chương trình "With Love, Meghan" của Meghan Markle trên Netflix đã chính thức lên sóng và nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả toàn cầu. Bên cạnh những lời chỉ trích, Nữ công tước xứ Sussex vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ trung thành. Điều đáng chú ý là Netflix đã xác nhận sẽ sản xuất mùa thứ hai của chương trình, bất chấp một số đánh giá tiêu cực. James Holton, chuyên gia về Hành vi người tiêu dùng và Mạng xã hội tại GrowthScribe, cho rằng Meghan đang ở trong thế “bất bại”.

Ông Holton phân tích: "Thành thật mà nói, cô ấy chẳng có gì để mất cả: nếu chương trình thành công về lâu dài, nó sẽ đặt nền móng cho một đế chế phong cách sống rộng lớn hơn, tận dụng các mối quan hệ đối tác, dòng sản phẩm và các hợp đồng nội dung mới. Nếu thất bại, tranh cãi sẽ giữ cho cô ấy xuất hiện trước công chúng, đảm bảo sự nổi tiếng liên tục".

Việc ra mắt chương trình diễn ra chỉ vài tuần trước khi thương hiệu mới As Ever của Meghan bắt đầu bán những sản phẩm đầu tiên. Dự kiến, thương hiệu này sẽ cung cấp các sản phẩm như trà, mứt, bột bánh crepe và hoa trang trí. Trên Instagram, Nữ công tước chia sẻ về thương hiệu mới này, trong đó Netflix là đối tác: "Tôi rất vui mừng được giới thiệu với các bạn As Ever - một thương hiệu do tôi tạo ra và dành hết tâm huyết. 'As ever' có nghĩa là 'như mọi khi' hoặc một số người còn nói 'theo cách như mọi khi'. Nếu bạn đã theo dõi tôi từ những ngày tôi tạo ra The Tig, bạn sẽ biết điều này đúng với tôi như thế nào. Chương này là sự mở rộng của thứ ngôn ngữ tình yêu của tôi, kết hợp tuyệt đẹp mọi thứ tôi yêu quý - ẩm thực, làm vườn, giải trí, lối sống chu đáo và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày".

Chương trình của Meghan Markle không chỉ tập trung vào phong cách sống mà còn thể hiện tình yêu của cô với ẩm thực, làm vườn và những điều giản dị trong cuộc sống. Qua As Ever, Meghan mong muốn chia sẻ niềm đam mê này với khán giả và xây dựng một cộng đồng yêu thích lối sống lành mạnh. Mùa thứ hai của chương trình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nội dung thú vị và hấp dẫn hơn nữa.

Theo Express