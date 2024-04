Không tự dưng mà các chuyên gia đánh giá rằng, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Sau một đêm dài, cơ thể đã tiêu hao năng lượng để duy trì hoạt động của các cơ quan và tuần hoàn máu. Việc ăn sáng sẽ giúp tái khởi động lại cơ chế chuyển hóa và cung cấp năng lượng cho cả ngày dài làm việc.

Bên cạnh đó, việc ăn sáng có thể kiểm soát cảm giác đói và thèm ăn vặt trong suốt ngày. Khi bạn nhịn ăn sáng, cơ thể sẽ trải qua cảm giác đói kéo dài và cồn cào, dẫn đến việc ăn quá nhiều vào buổi trưa hoặc buổi tối. Lâu ngày sẽ dẫn đến việc tăng cân không mong muốn, hoặc thậm chí phá hỏng quá trình giảm cân và gây bệnh.

Ăn sáng cần phải đủ và đúng cách để mang lại hiệu quả cho sức khỏe.

Theo Aisling Pigott – chuyên gia dinh dưỡng lâu năm tại Mỹ, bữa sáng hãy cố gắng ăn những món giàu protein và chất xơ. Bởi 2 yếu tố này sẽ giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn, từ đó làm giảm cảm giác thèm ăn liên tục trong ngày. Aisling chia sẻ chi tiết đó là 3 món ăn sáng giảm cơn thèm ăn vặt như sau:

- Trứng ăn kèm với bánh mì nguyên hạt

Tại sao những người tập gym rất hay ăn trứng, đó là vì trứng rất giàu protein giúp tăng cơ và cung cấp năng lượng. Ngoài ra, protein cũng giảm cảm giác đói, giúp bạn duy trì cảm giác no lâu hơn trong suốt buổi sáng. Từ đó bớt cơn thèm ăn vặt và giảm lượng calo nạp vào, thúc đẩy việc giảm cân.

Một lợi ích khác của việc ăn trứng vào buổi sáng là có thể cải thiện sự tập trung và hiệu suất làm việc. Choline - một chất dinh dưỡng quan trọng trong trứng, được biết đến là có vai trò trong việc cải thiện chức năng não bộ, giảm nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến trí nhớ và tập trung.

Trứng là món ăn quen thuộc trong bữa sáng, đặc biệt là người Việt.

Còn về bánh mì nguyên hạt, nó chứa nhiều chất xơ hơn so với bánh mì trắng thông thường. Chất xơ giúp tăng cường sự bão hòa, giảm cảm giác đói và duy trì cảm giác no lâu hơn. Loại bánh mì này cũng ít đường hơn so với bánh mì trắng, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc tiểu đường hay béo phì.

Ngoài ra, bánh mì nguyên hạt cũng chứa nhiều dưỡng chất hơn, bao gồm các loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của tim mạch, hệ tiêu hóa và hệ thần kinh. Hãy kết hợp chúng trong bữa sáng để tăng cường hiệu quả giảm cân.

- Yến mạch và trái cây

Theo các chuyên gia, yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp tăng cường sự bão hòa và duy trì cảm giác no lâu hơn. Thêm vào đó, chất xơ cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố trong cơ thể và duy trì sự cân bằng đường huyết. Đặc biệt là can thiệp vào quá trình giảm cân rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc ăn yến mạch vào buổi sáng còn giảm cảm giác căng thẳng và lo lắng. Cụ thể hơn, yến mạch chứa một số loại axit amin có khả năng kích thích sản xuất serotonin trong não, giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Việc này sẽ giúp bạn thoải mái hơn để bắt đầu một ngày mới năng động.

Yến mạch ăn kèm sữa chua, trái cây vào buổi sáng rất tiện lợi lại còn tốt.

Ít ai biết rằng, trái cây không chỉ dùng để ăn tráng miệng mà còn là một món ăn sáng tuyệt vời. Chúng là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên, giúp tăng cường sự bão hòa và duy trì cảm giác no lâu hơn. Chất xơ cũng cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Ngoài ra, trái cây cũng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, vitamin A, kali, chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ miễn dịch, hệ thần kinh và làm đẹp da. Vậy nên với chị em nói riêng, hãy chăm ăn để có làn da mịn màng.

- Các loại rau củ

Cũng giống như trái cây, rau củ là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn trong buổi sáng. Chất xơ cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố trong cơ thể, giúp làm sạch đường ruột, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ngoài ra, rau củ chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng như vitamin C, K, kali, carotenoid. Chúng đóng vai trò trong việc duy trì hệ miễn dịch, hệ thần kinh và tuần hoàn. Rau củ thường có ít calo và chất béo, giúp kiểm soát lượng calo tiêu thụ trong buổi sáng, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Ăn rau xanh vào buổi sáng cũng giúp no lâu hơn trong ngày.

Đặc biệt hơn, việc ăn rau củ trong bữa sáng cũng giúp cấp nước tự nhiên, duy trì độ ẩm cho cơ thể. Việc bổ sung nước vào buổi sáng thông qua rau củ giúp kích thích sự hoạt động của các cơ quan, nhờ vậy mà tăng cường năng lượng và tinh thần làm việc.

Theo Insider, Healthline